《全球汇市》美元上扬，因美联储缩减刺激措施提振美债收益率

巴克莱策略师在给客户的研究报告中称，“将经济强劲增长考虑进来，我们预计美联储将在2015年中期升息，早于目前的预期，”
他们补充称，市场可能将反应美国提早升息的可能性，另外“美国利率曲线正常化应加剧美元涨势。”
欧元兑美元 跌约0.1%至1.3642美元，此前一度低见1.3632，为12月6日来最低。
澳元兑美元 距离美联储宣布缩减购债后触及的三年半低位不远。
澳元兑美元一度跌至2010年8月以来低点0.8820美元，但最新报0.8866，日内持平。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3633 1.3662 -0.21 +3.33 1.3194
美元/日圆 104.45 104.24 +0.20 +20.42 86.74
欧元/日圆 142.40 142.41 -0.01 +24.41 114.46
美元/瑞郎 0.8988 0.8980 +0.09 -1.82 0.9155
英镑/美元 1.6361 1.6369 -0.05 +0.68 1.6251
美元/加元 1.0668 1.0662 +0.06 +7.53 0.9921
澳元/美元 0.8868 0.8866 +0.02 -14.67 1.0393
新西兰元/美元 0.8201 0.8188 +0.16 -0.99 0.8283
澳元/日圆 92.630 92.420 +0.23 +2.77 90.130
新西兰元/日圆 85.660 85.350 +0.36 +19.24 71.840
英镑/日圆 170.89 170.67 +0.13 +21.35 140.82
澳元/新西兰元 1.0809 1.0821 -0.11 -13.80 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 杜明霞；审校 戴素萍)