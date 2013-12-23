更新版 1-《全球汇市》美元在清淡交投中下滑，但经济前景改善限制跌幅

(新增文末收盘表格)

* 主要货币持稳

* 圣诞假期令市场交投迟滞

* 美国11月消费者支出录得五个月最大增幅

* IMF将上调美国经济成长预估

路透纽约12月23日 - 美元兑欧元周一在清淡交投中下滑，但随着美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始缩减部分刺激措施，对美国经济的乐观情绪限制了美元的跌幅。

主要货币处于休假模式，交投清淡，因日本适逢假期，而对欧洲多数地区来讲，今天是圣诞假期前最后一个完整交易日。投资者和投机客在年底前轧平仓位。

美国11月消费者支出录得五个月最大升幅，继续显示美国经济复苏保持力道。

该报告符合美联储对经济的乐观看法，这促使美联储在上周宣布自明年1月起缩减每月的购债规模。

美国10年期公债收益率小涨，而美股升至纪录高位，压低美元。但年底走势是暂时的，美元在进入2014年的趋势仍是向上。

“随着美联储缩减购债，美国利率将上升，吸引海外投资人从亚洲经济体中撤出，亚洲的经济易受中国经济成长趋弱影响，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示，“来自海外的投资增加将对美元有利。”

纽约汇市尾盘，欧元兑美元 上扬0.2%，报1.3696美元，高于周五触及的两周低位1.3623美元。欧元兑日圆 也上扬0.2%，报142.54日圆，距离上周触及的五年高位142.89日圆不远。

美元兑日圆 持稳在104.08日圆，距离上周五触及的五年高位104.63日圆不远。

美国上周五公布的乐观经济数据，以及美联储上周宣布开始缩减购债规模的决定提振全球人气。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日表示，该组织将上调全球最大经济体美国明年的成长预估。美元仍然受追捧的部分原因是短期美国公债收益率 仍在不断升高，受助于预期美联储将在未来几个月继续缩减购债。

10年期美国公债收益率 上扬，未来在美国以外市场的表现仍将出众。

利差将继续有利于美元。

“美联储可能继续缩减资产购买规模，这应为美元提供底部支撑，”法国巴黎银行在一份研究报告中称。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3695 1.3671 +0.18 +3.80 1.3194

美元/日圆 104.10 104.07 +0.03 +20.01 86.74

欧元/日圆 142.58 142.27 +0.22 +24.58 114.45

美元/瑞郎 0.8938 0.8957 -0.21 -2.37 0.9155

英镑/美元 1.6353 1.6333 +0.12 +0.63 1.6251

美元/加元 1.0603 1.0634 -0.29 +6.87 0.9921

澳元/美元 0.8934 0.8921 +0.15 -14.04 1.0393

欧元/瑞郎 1.2240 1.2249 -0.07 +1.37 1.2075

欧元/英镑 0.8371 0.8364 +0.08 +3.17 0.8114

新西兰元/美元 0.8195 0.8209 -0.17 -1.06 0.8283

美元/挪威克朗 6.1530 6.1592 -0.10 +10.61 5.5630

欧元/挪威克朗 8.4268 8.4248 +0.02 +14.80 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5618 6.5869 -0.38 +0.97 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.9983 9.0063 -0.09 +4.90 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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