更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因美国经济前景改善

(新增文末表格)

* 11月美国耐用品订单增加，但新屋销售下滑

* 美国公债收益率上涨支撑美元

* 年底市况清淡，波动很小

* 周三为圣诞节，全球大多数金融市场将休市

路透纽约12月24日 - 美元周二在节前的清淡交投中小涨，此前连跌两日，因越来越多的迹象显示美国经济复苏稳健，巩固了对美联储将继续收紧货币刺激政策的预期。

不过在年底假日前，市场很可能难以找到新的刺激因素。

全球多数金融市场周三因圣诞假期休市，很多市场周四还会继续休市。

美股周二再创纪录收盘新高，欧股小涨，圣诞节前一周的表现为1999年来最佳，不过交易日缩短，交投清淡。

美国公债收益率小升，指标10年期公债收益率在略低于3%的水准交投，反映经济可能最终将全速前进，并提振美元。

周二公布的数据显示11月耐用品订单增加，一反应企业资本财计划支出的指标录得近一年最大升幅，显示经济强势持续。

不过另一报告显示，新屋销售11月下滑，10月数据被上修至逾五年最高速度。另外，房价反弹，凸显经济基本面不断改善。

“每一个新公布的数据都在显示经济复苏，”Bank of the West副总裁兼外汇顾问Sean Cotton表示。

昨日公布的数据显示，美国11月消费者支出创下6月以来最快增速，消费者信心指数触及五个月最高位。

午后交易中，欧元兑美元 跌0.2%，报1.3673美元，欧元兑日圆 持平，报142.58日圆，但离上周触及的五年高位142.90日圆不远。

美元兑日圆 升0.2%，报104.30日圆，略低于上周五触及的五年高位104.63日圆，美元指数 升0.1%，报80.523。

尽管美联储郑重向市场表示缩减购债不等于会升息，但投资者也没有因此停止揣测美联储最终何时将会升息。

市场目前还关注美国经济是否足够强劲，可以使美联储在2014年逐步继续撤出支持举措。

中国人民银行上周向货币市场注入3,000亿元人民币(494.1亿美元)流动性后，对中国资金情况吃紧的担忧有所缓解。

不过交易员无疑将紧盯年底清淡市况中任何新的风吹草动。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3682 1.3695 -0.09 +3.70 1.3194

美元/日圆 104.35 104.10 +0.24 +20.30 86.74

欧元/日圆 142.75 142.58 +0.12 +24.73 114.45

美元/瑞郎 0.8953 0.8938 +0.17 -2.21 0.9155

英镑/美元 1.6373 1.6353 +0.12 +0.75 1.6251

美元/加元 1.0629 1.0603 +0.25 +7.14 0.9921

澳元/美元 0.8915 0.8934 -0.21 -14.22 1.0393

欧元/瑞郎 1.2250 1.2240 +0.08 +1.45 1.2075

欧元/英镑 0.8354 0.8371 -0.20 +2.96 0.8114

新西兰元/美元 0.8178 0.8195 -0.21 -1.27 0.8283

美元/挪威克朗 6.1560 6.1530 +0.05 +10.66 5.5630

欧元/挪威克朗 8.4159 8.4268 -0.13 +14.65 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5578 6.5618 -0.06 +0.91 6.4986

欧元/瑞典克朗 9.0216 8.9983 +0.26 +5.18 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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