《全球汇市》美元兑日圆触及五年高位，因美日两国货币政策前景背道而驰

* 美日两国货币政策前景背道而驰，提振美元兑日圆

* 10年期美国公债收益率逼近3%，支撑美元

* 美国上周初请失业金人口降至近一个月最低

路透纽约12月26日 - 美元兑日圆周四攀升至五年高位，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将继续撤走刺激举措，而日本央行可能进一步放宽政策。

根据路透数据，美元 盘中升至104.84日圆，超过上周触及的高位104.63日圆，尾盘上扬0.4%，报104.74日圆。

位于105日圆水平的期权相关卖盘被视为美元进一步上行的主要障碍，且部分交易商怀疑，在下个月更多市场人士结束假期返场前都可能无法突破该阻力位。

欧美多数金融中心周三因圣诞节假期关闭，周四仍有很多中心继续停运。

卖出日圆可能是明年投资者最青睐的交易，因他们预计日本央行将保持，甚至进一步放宽超宽松货币政策，以抗击通缩。这与美联储的政策形成鲜明的对照，美联储上周宣布开始缩减刺激规模，不过表示，仍计划在长时间内保持低利率。

“货币政策前景背道而驰是推低日圆的真正原因，”Tempus Inc的汇市策略师John Doyle表示。

欧元兑美元 上扬0.1%，报1.3690美元，从上周触及的高位1.3811美元回落，不过总体而言，过去几周欧元走势一直很稳健。

尽管欧元区的复苏不振，但欧元一直因银行汇回资金，以及欧元区出口商的买盘而受到支撑，欧元区的经常账盈余大幅增加。

欧元兑日圆 触及五年高位143.52日圆，尾盘上扬0.5%，报143.42日圆。

有消息称，日本首相安倍晋三将前往靖国神社参拜。此举可能使中日间的紧张关系进一步恶化，损及投资者的风险意愿。消息公布后，美元回吐部分涨幅。

美元指数 日内上扬0.1%，报80.490，距离上周触及的高位80.477不远。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为33.8万人(预估为34.5万人)，为近一个月最高。 此为就业市场充满希望的迹象。

美国公债收益率不断攀升也支撑美元，因这可能鼓舞投资者买入更多以美元计价的美国公债。

美国10年期公债收益率 周四升至3.0%左右，接近9月触及的两年最高3.007%。

澳元兑美元 回落0.3%，报0.8890美元，接近上周触及的三年低位0.8860美元。

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