更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆触及五年高位，因美日两国货币政策前景背道而驰

(新增文末表格)

* 美日两国货币政策前景背道而驰，提振美元兑日圆

* 10年期美国公债收益率逼近3%，支撑美元

* 美国上周初请失业金人口降至近一个月最低

路透纽约12月26日 - 美元兑日圆周四攀升至五年高位，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将继续撤走刺激举措，而日本央行可能进一步放宽政策。

根据路透数据，美元 盘中升至104.84日圆，超过上周触及的高位104.63日圆，尾盘上扬0.4%，报104.74日圆。

位于105日圆水平的期权相关卖盘被视为美元进一步上行的主要障碍，且部分交易商怀疑，在下个月更多市场人士结束假期返场前都可能无法突破该阻力位。

欧美多数金融中心周三因圣诞节假期关闭，周四仍有很多中心继续停运。

卖出日圆可能是明年投资者最青睐的交易，因他们预计日本央行将保持，甚至进一步放宽超宽松货币政策，以抗击通缩。这与美联储的政策形成鲜明的对照，美联储上周宣布开始缩减刺激规模，不过表示，仍计划在长时间内保持低利率。

“货币政策前景背道而驰是推低日圆的真正原因，”Tempus Inc的汇市策略师John Doyle表示。

欧元兑美元 上扬0.1%，报1.3690美元，从上周触及的高位1.3811美元回落，不过总体而言，过去几周欧元走势一直很稳健。

尽管欧元区的复苏不振，但欧元一直因银行汇回资金，以及欧元区出口商的买盘而受到支撑，欧元区的经常账盈余大幅增加。

欧元兑日圆 触及五年高位143.52日圆，尾盘上扬0.5%，报143.42日圆。

有消息称，日本首相安倍晋三将前往靖国神社参拜。此举可能使中日间的紧张关系进一步恶化，损及投资者的风险意愿。消息公布后，美元回吐部分涨幅。

美元指数 日内上扬0.1%，报80.490，距离上周触及的高位80.477不远。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为33.8万人(预估为34.5万人)，为近一个月最高。 此为就业市场充满希望的迹象。

美国公债收益率不断攀升也支撑美元，因这可能鼓舞投资者买入更多以美元计价的美国公债。

美国10年期公债收益率 周四升至3.0%左右，接近9月触及的两年最高3.007%。

澳元兑美元 回落0.3%，报0.8890美元，接近上周触及的三年低位0.8860美元。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3691 1.3678 +0.10 +3.77 1.3194

美元/日圆 104.79 104.36 +0.41 +20.81 86.74

欧元/日圆 143.44 142.71 +0.51 +25.33 114.45

美元/瑞郎 0.8963 0.8953 +0.11 -2.10 0.9155

英镑/美元 1.6409 1.6347 +0.38 +0.97 1.6251

美元/加元 1.0645 1.0633 +0.11 +7.30 0.9921

澳元/美元 0.8890 0.8912 -0.25 -14.46 1.0393

欧元/瑞郎 1.2272 1.2250 +0.18 +1.63 1.2075

欧元/英镑 0.8339 0.8357 -0.22 +2.77 0.8114

新西兰元/美元 0.8164 0.8176 -0.15 -1.44 0.8283

美元/挪威克朗 6.1400 6.1460 -0.10 +10.37 5.5630

欧元/挪威克朗 8.4089 8.4067 +0.03 +14.56 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5463 6.5670 -0.32 +0.73 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.9726 8.9980 -0.28 +4.60 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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