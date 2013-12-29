重温稿-《全球汇市》欧元兑美元攀升至逾两年高位，日圆走低

* 日圆兑美元和欧元跌至五年低位

* 美国股市触及创纪录水平重压低收益日圆

* 英镑兑美元触及2011年8月以来最高

路透纽约12月29日 - 欧元兑美元周五跳升至逾两年最高，因银行在年底前调整头寸，而日圆连续第二日触及五年低位。

美元兑包括英镑和瑞郎在内的欧洲货币普跌。市场交投清淡，可能扶助放大市场走势。

欧洲银行将在明年进行资产质量评估(AQR)时考量区内银行在2013年底时的资本状况，以判断那些银行需要增资。交易商称，即将进行的评估创造了对欧元的部分需求，以扶助银行增强其资产负债表。

德国央行总裁兼欧洲央行管委魏德曼的讲话也扶助支撑欧元。他警告称，尽管欧元区当前的低利率有理有据，但低通胀并不支持“随心所欲地放松货币政策”。

“由于本周多数时间消息面淡静，市场将这番讲话作为推高欧元的借口，并触发欧元自动买单，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

根据路透数据，欧元兑美元 盘中升至1.3892美元，为2011年10月以来最高。尾盘上扬0.3%，报1.3738美元。

本周，欧元/美元可能上涨0.5%。

欧元已从7月触及的低位1.28美元攀升逾0.10美元，因欧元区经济走出衰退。

与美联储和日本央行不同，欧洲央行尚未大规模扩大其资产负债表，这也进一步提振欧元。

日圆兑美元和欧元触及五年低位，受累于市场的风险胃纳再度增强，推动美国和德国股市触及纪录高位，并重压低收益的日圆。

欧元兑日圆 上扬0.7%，报144.45日圆，盘中触及2008年10月以来最高145.67日圆。

根据路透数据，美元兑日圆 盘中触及105.17日圆的高位，尾盘上扬0.4%，报105.14日圆。

日圆兑美元可能连跌第九周，为1974年以来最长跌势，当时日本经济正在一年前爆发的石油危机中苦苦挣扎。

日圆在年底清淡成交中走软，且延续了日本当局今年推出刺激策略以扶助日本经济走势数年通缩后出现的跌势。

英镑走强，因强劲的英国抵押贷款数据巩固了英国央行可能较之前的预估提前升息的预期。

英镑兑美元盘中触及2011年8月以来最高，交易商称，执行价为1.65美元的期权被触发。

英镑兑美元 日高为1.6577美元，后小幅回落至1.6466美元，日内上扬0.3%。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3741 1.3691 +0.37 +4.15 1.3194

美元/日圆 105.15 104.79 +0.34 +21.22 86.74

欧元/日圆 144.45 143.44 +0.70 +26.21 114.45

美元/瑞郎 0.8913 0.8963 -0.56 -2.64 0.9155

英镑/美元 1.6478 1.6409 +0.42 +1.40 1.6251

美元/加元 1.0703 1.0645 +0.54 +7.88 0.9921

澳元/美元 0.8868 0.8890 -0.25 -14.67 1.0393

欧元/瑞郎 1.2248 1.2272 -0.20 +1.43 1.2075

欧元/英镑 0.8335 0.8339 -0.05 +2.72 0.8114

新西兰元/美元 0.8145 0.8164 -0.23 -1.67 0.8283

美元/挪威克朗 6.1431 6.1400 +0.05 +10.43 5.5630

欧元/挪威克朗 8.4455 8.4089 +0.44 +15.06 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5068 6.5463 -0.60 +0.13 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.9585 8.9726 -0.16 +4.44 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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