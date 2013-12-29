重温稿-《全球汇市》欧元兑美元攀升至逾两年高位，日圆走低

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 日圆兑美元和欧元跌至五年低位
* 美国股市触及创纪录水平重压低收益日圆
* 英镑兑美元触及2011年8月以来最高
路透纽约12月29日 - 欧元兑美元周五跳升至逾两年最高，因银行在年底前调整头寸，而日圆连续第二日触及五年低位。
美元兑包括英镑和瑞郎在内的欧洲货币普跌。市场交投清淡，可能扶助放大市场走势。
欧洲银行将在明年进行资产质量评估(AQR)时考量区内银行在2013年底时的资本状况，以判断那些银行需要增资。交易商称，即将进行的评估创造了对欧元的部分需求，以扶助银行增强其资产负债表。
德国央行总裁兼欧洲央行管委魏德曼的讲话也扶助支撑欧元。他警告称，尽管欧元区当前的低利率有理有据，但低通胀并不支持“随心所欲地放松货币政策”。
“由于本周多数时间消息面淡静，市场将这番讲话作为推高欧元的借口，并触发欧元自动买单，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。
根据路透数据，欧元兑美元 盘中升至1.3892美元，为2011年10月以来最高。尾盘上扬0.3%，报1.3738美元。
本周，欧元/美元可能上涨0.5%。
欧元已从7月触及的低位1.28美元攀升逾0.10美元，因欧元区经济走出衰退。
与美联储和日本央行不同，欧洲央行尚未大规模扩大其资产负债表，这也进一步提振欧元。
日圆兑美元和欧元触及五年低位，受累于市场的风险胃纳再度增强，推动美国和德国股市触及纪录高位，并重压低收益的日圆。
欧元兑日圆 上扬0.7%，报144.45日圆，盘中触及2008年10月以来最高145.67日圆。
根据路透数据，美元兑日圆 盘中触及105.17日圆的高位，尾盘上扬0.4%，报105.14日圆。
日圆兑美元可能连跌第九周，为1974年以来最长跌势，当时日本经济正在一年前爆发的石油危机中苦苦挣扎。
日圆在年底清淡成交中走软，且延续了日本当局今年推出刺激策略以扶助日本经济走势数年通缩后出现的跌势。
英镑走强，因强劲的英国抵押贷款数据巩固了英国央行可能较之前的预估提前升息的预期。
英镑兑美元盘中触及2011年8月以来最高，交易商称，执行价为1.65美元的期权被触发。
英镑兑美元 日高为1.6577美元，后小幅回落至1.6466美元，日内上扬0.3%。
今日 上日 当日 今年以来 2012年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3741 1.3691 +0.37 +4.15 1.3194
美元/日圆 105.15 104.79 +0.34 +21.22 86.74
欧元/日圆 144.45 143.44 +0.70 +26.21 114.45
美元/瑞郎 0.8913 0.8963 -0.56 -2.64 0.9155
英镑/美元 1.6478 1.6409 +0.42 +1.40 1.6251
美元/加元 1.0703 1.0645 +0.54 +7.88 0.9921
澳元/美元 0.8868 0.8890 -0.25 -14.67 1.0393
欧元/瑞郎 1.2248 1.2272 -0.20 +1.43 1.2075
欧元/英镑 0.8335 0.8339 -0.05 +2.72 0.8114
新西兰元/美元 0.8145 0.8164 -0.23 -1.67 0.8283
美元/挪威克朗 6.1431 6.1400 +0.05 +10.43 5.5630
欧元/挪威克朗 8.4455 8.4089 +0.44 +15.06 7.3403
美元/瑞典克朗 6.5068 6.5463 -0.60 +0.13 6.4986
欧元/瑞典克朗 8.9585 8.9726 -0.16 +4.44 8.5777
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。