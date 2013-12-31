《全球汇市》美元兑日圆守在五年高点附近，有望录得34年来最大年涨幅

欧元兑美元今年已经累计上涨4.6%，有望录得2007年以来最大年度涨幅。

欧元今年的强势表现令许多评论者和投资者大跌眼镜，他们曾预期欧元区部分成员国严峻的经济状况会打压欧元。

但欧元受到提振，因在欧洲央行资产质量审查(Asset Quality Review)前，欧元区的银行在年底前汇回资金以充实其资本基础，同时也由于银行向欧洲央行偿还廉价的危机贷款，导致流动性趋紧。

此外，德国镜报周六刊登的专访显示，欧洲央行总裁德拉吉认为没有迫切必要进一步降息，且未见到有通缩的迹象。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3794 1.3803 -0.07 +4.55 1.3194

美元/日圆 104.94 105.15 -0.20 +20.98 86.74

欧元/日圆 144.75 145.14 -0.27 +26.46 114.46

美元/瑞郎 0.8875 0.8878 -0.03 -3.06 0.9155

英镑/美元 1.6477 1.6500 -0.14 +1.39 1.6251

美元/加元 1.0647 1.0645 +0.02 +7.32 0.9921

澳元/美元 0.8935 0.8903 +0.36 -14.03 1.0393

新西兰元/美元 0.8215 0.8201 +0.17 -0.82 0.8283

澳元/日圆 93.760 93.620 +0.15 +4.03 90.130

新西兰元/日圆 86.210 86.230 -0.02 +20.00 71.840

英镑/日圆 172.91 173.50 -0.34 +22.79 140.82

澳元/新西兰元 1.0867 1.0849 +0.17 -13.34 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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