《全球汇市》2013年欧元表现居冠，美元兑日圆创34年来最大年涨幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 欧元下跌，但兑美元录得年度涨幅
* 美元兑日圆将录得34年来最佳表现
路透纽约12月31日 - 欧元周二小跌，但仍将成为今年表现最佳的主要货币。美元兑日圆料将录得1979年以来最大年度涨幅。
欧元兑日圆 今年上涨26%。周二欧元跌0.2%至144.89日圆，上周五创出五年高位145.67日圆。
欧元兑美元今年已经累计上涨逾4%，令许多对冲基金不解，他们曾预期欧元区经济疲弱和美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债今年能支撑美元走高。
不过，美联储本月终于宣布开始缩减购债，并将稳步减少向经济挹注的资金，这势将同日本央行明年的政策形成鲜明对比。
在对冲基金C-View担任投资总监的Paul Chappell称，“我觉得市场会非常依赖数据的表现。目前来看，美国的数据似乎会比其他G7国家要好，因此美元兑其他发达国家的货币可能走强。”
他表示，欧元通常会在每年年初的头几天下跌。近期欧元区银行汇回资金巩固资本基础提振欧元。
周二，欧元兑美元 跌0.2%至1.3775美元，因美国两年期公债收益率(殖利率) 和德国公债收益率 利差加大，增加了美元的相对吸引力。
美元兑日圆 下滑0.2%至104.93，但2013年上涨21%，据路透数据，这是1979年上扬23.7%以来的最大升幅。
三井住友银行的资深分析师称，预计美元兑日圆2014年上半年会升到110日圆，年中回落到100以下，然后年底再重新测试110。
12月4日发布的路透调查显示，策略师预计欧元一年内将回落至1.27美元，而美元兑日圆将升至108.0日圆。该调查是在美联储最新一次货币政策会议前进行的，美联储在该次会议上宣布每月缩减购债100亿美元。
瑞郎兑日圆 徘徊在30年高点附近，报117.90日圆。瑞郎周五曾触及1983年1月以来最高的119.17日圆。(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。