《全球汇市》美元创下五个月最大单日升幅，因经济数据强劲

* 美国数据反映出经济复苏提速

* 欧元兑美元在2013年表现强劲后触及两周低点

* 美元指数创下五个月最大单日升幅

路透纽约1月2日 - 美元周四升至两周高位，因一系列普遍强劲的美国经济数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续缩减购债的预期。

美元指数也创下五个月最大单日升幅。

美国公布的数据显示，12月制造业活动持于近两年半高位，上周初请失业金人数再度减少，显示全球最大经济体-美国经济复苏根基稳固。

美国11月建筑支出创下近五年最高水准。

在美国就业市场增强和经济前景改善的情况下，美联储12月宣布将从1月起每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元。

“今年将是美国经济大展宏图的一年，基于最近的经济报告，美国经济表现确实超过了市场的预期，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。

美元指数 升0.7%，至80.631，为五个月最大单日升幅，该指数触及80.709高位，为12月20日来最高。

美元兑日圆 触及2008年10月来最高的105.44日圆，尾盘由升转跌，挫0.5%，报104.71日圆。

日本金融市场周四和周五因新年假期休市。

BK的Lien表示，美元兑日圆的升势已经放缓，但只要守住104日圆，升势仍保持完整。

欧元兑美元 跌0.7%，报1.3654美元，盘中触及两周低点1.3628美元。

欧元是2013年表现最强的主要货币，但历史走势来看，欧元通常在年初走软。

周四公布的调查显示，欧元区12月制造业以2011年中来最快速度成长，因德国和意大利制造业活跃，为喧嚣的2013年后的新的一年开了一个好头。

12月底市场成交清淡，欧元走势被诸如欧元区银行汇回资金，以在欧洲央行年底评估资产前整顿资本等因素带动。

预计欧洲央行短期内将调整利率的分析师为数不多，欧洲央行将在下周举行货币政策会议。

欧元兑日圆 大跌1.4%，报143日圆，为11月初来表现最差的一天。(完)

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