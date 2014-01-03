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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 13:13 BJT

《全球汇市》日圆兑美元和欧元走强，受空头回补支撑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3664 1.3670 -0.04 -0.59 1.3745

美元/日圆 104.15 104.76 -0.58 -1.09 105.30

欧元/日圆 142.30 143.21 -0.64 -1.68 144.73

美元/瑞郎 0.8987 0.8991 -0.04 +0.66 0.8928

英镑/美元 1.6445 1.6451 -0.04 -0.67 1.6556

美元/加元 1.0640 1.0668 -0.26 +0.19 1.0620

澳元/美元 0.8987 0.8905 +0.92 +0.83 0.8913

新西兰元/美元 0.8252 0.8183 +0.84 +0.56 0.8206

澳元/日圆 93.580 93.290 +0.31 -0.29 93.850

新西兰元/日圆 85.950 85.730 +0.26 -0.53 86.410

英镑/日圆 171.27 172.34 -0.62 -1.76 174.33

澳元/新西兰元 1.0883 1.0877 +0.06 +0.32 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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