《全球汇市》日圆兑美元和欧元走强，受空头回补支撑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3664 1.3670 -0.04 -0.59 1.3745
美元/日圆 104.15 104.76 -0.58 -1.09 105.30
欧元/日圆 142.30 143.21 -0.64 -1.68 144.73
美元/瑞郎 0.8987 0.8991 -0.04 +0.66 0.8928
英镑/美元 1.6445 1.6451 -0.04 -0.67 1.6556
美元/加元 1.0640 1.0668 -0.26 +0.19 1.0620
澳元/美元 0.8987 0.8905 +0.92 +0.83 0.8913
新西兰元/美元 0.8252 0.8183 +0.84 +0.56 0.8206
澳元/日圆 93.580 93.290 +0.31 -0.29 93.850
新西兰元/日圆 85.950 85.730 +0.26 -0.53 86.410
英镑/日圆 171.27 172.34 -0.62 -1.76 174.33
澳元/新西兰元 1.0883 1.0877 +0.06 +0.32 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 张涛)
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