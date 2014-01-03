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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 18:06 BJT

《全球汇市》日圆兑美元和欧元反弹，因投资者空头回补且规避风险

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3645 1.3670 -0.18 -0.73 1.3745

美元/日圆 104.29 104.76 -0.45 -0.96 105.30

欧元/日圆 142.30 143.25 -0.66 -1.61 144.63

美元/瑞郎 0.9005 0.8991 +0.16 +0.86 0.8928

英镑/美元 1.6454 1.6451 +0.02 -0.62 1.6556

美元/加元 1.0636 1.0668 -0.30 +0.15 1.0620

澳元/美元 0.8994 0.8905 +1.00 +0.91 0.8913

新西兰元/美元 0.8277 0.8183 +1.15 +0.87 0.8206

欧元/瑞郎 1.2291 1.2290 +0.01 +0.16 1.2271

欧元/英镑 0.8290 0.8309 -0.23 -0.08 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8852 8.9077 -0.25 +0.43 8.8474

美元/挪威克朗 6.1488 6.1643 -0.25 +1.36 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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