《全球汇市》日圆兑美元和欧元反弹，因投资者空头回补且规避风险

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3645 1.3670 -0.18 -0.73 1.3745
美元/日圆 104.29 104.76 -0.45 -0.96 105.30
欧元/日圆 142.30 143.25 -0.66 -1.61 144.63
美元/瑞郎 0.9005 0.8991 +0.16 +0.86 0.8928
英镑/美元 1.6454 1.6451 +0.02 -0.62 1.6556
美元/加元 1.0636 1.0668 -0.30 +0.15 1.0620
澳元/美元 0.8994 0.8905 +1.00 +0.91 0.8913
新西兰元/美元 0.8277 0.8183 +1.15 +0.87 0.8206
欧元/瑞郎 1.2291 1.2290 +0.01 +0.16 1.2271
欧元/英镑 0.8290 0.8309 -0.23 -0.08 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8852 8.9077 -0.25 +0.43 8.8474
美元/挪威克朗 6.1488 6.1643 -0.25 +1.36 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 田建华)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,