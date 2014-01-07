《全球汇市》美元因美国贸易逆差收窄而上涨，加元下滑

* 波士顿联储总裁罗森格伦称刺激措施只应缓慢移除

* 瑞郎大跌，受储备数据拖累

* 欧元抵住进一步跌势，受助于通胀数据

* 焦点在本周公布的美联储会议记录和美国就业数据

路透纽约1月7日 - 美元周二升至一个月高位，受助于美国贸易逆差收窄，预料该数据将令美国第四季经济增长预估被上调。

美国11月贸易逆差收窄至四年来最低，因出口创纪录高位且油价下跌限制进口增长，此为经济基本面增强的最新凭证。

贸易收支会计入国内生产总值(GDP)，所以美国贸易逆差收窄可能促使分析师上调其美国2013年第四季经济增长预估。

“今日的贸易数据帮助投资人忘记周一令人失望的服务业数据，令他们对今年经济复苏将提速的希望增强，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。

不过，美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二指出，通胀持续低于2%令人担忧，并使经济陷于脆弱，且他再次警告，刺激措施应“只能缓慢移除”。

在纽约午后交易中，美元兑日圆 涨0.28%，报104.53日圆，但仍低于上周触及的五年高位105.44日圆。美元周一低见104.18日圆，此为12月23日来最低。

美元指数 升0.23%，至80.840。日高在80.946，此为12月3日来最高。

**加元下挫**

加元全面下跌，此前加拿大公布一系列疲弱的经济数据。加拿大12月采购经理人指数(PMI)意外骤降，且11月贸易逆差扩大。

加元下跌，令美元兑加元 升至2010年5月来最高。美元最新升1%，报1.0764加元。

“从基本面来看，今早公布的数据显示11月加拿大贸易逆差远远逊于于预期，进一步压低加元，且很可能将对投资人人气带来负面基调，”纽约梅隆银行市场策略部董事Samarjit Shankar说。

“此外，中长线投资大户近几周的资产市场活动明显也助长了加元弱势，”他补充说。

**瑞郎受关注**

欧元兑瑞郎 攀升0.45%，报1.2374瑞郎，为去年10月以来最高，且高于瑞士央行已经执行了逾两年的1.20瑞郎的汇率上限。瑞郎兑美元也走低，美元兑瑞郎 上扬0.52%，报0.9085瑞郎。

周二公布的数据显示，12月瑞士央行的外汇储备减少近7亿瑞郎，暗示该行设定的瑞郎汇率上限面临的压力缓解，之前汇率上限政策迫使瑞士央行买入了数以十亿计的欧元。

“我们预计瑞郎将从目前的水平进一步走软，因瑞郎估值仍然过高，”花旗集团旗下CitiFX的G10货币策略师Valentin Marinov表示。

展望后市，汇市走势可能被周五的美国非农就业报告所左右，该数据可能为美联储将以多快的步伐缩减购债提供线索。另外，市场人士还将关注美联储周三公布的12月政策会议记录。

欧元受助于欧元区通胀数据，市场预计尽管通胀处于低位，但不足以迫使欧洲央行在短期内采取进一步行动放宽货币政策。欧洲央行将在周四举行政策会议。

德国零售销售和失业率数据也优于预期，而爱尔兰成功销售公债增强了市场对区内受救助国家的乐观情绪。

根据路透数据，欧元兑美元 盘中升至1.3656美元的高位，但尾盘下跌0.08%，报1.3615美元，仍高于周一触及的一个月低位1.3570美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3615 1.3627 -0.09 -0.95 1.3745

美元/日圆 104.60 104.21 +0.37 -0.66 105.30

欧元/日圆 142.42 141.98 +0.31 -1.53 144.63

美元/瑞郎 0.9090 0.9040 +0.55 +1.81 0.8928

英镑/美元 1.6401 1.6404 -0.02 -0.94 1.6556

美元/加元 1.0764 1.0653 +1.04 +1.36 1.0620

澳元/美元 0.8925 0.8962 -0.41 +0.13 0.8913

欧元/瑞郎 1.2377 1.2318 +0.48 +0.86 1.2271

欧元/英镑 0.8301 0.8305 -0.05 +0.05 0.8297

新西兰元/美元 0.8281 0.8290 -0.11 +0.91 0.8206

美元/挪威克朗 6.1682 6.1685 -0.00 +1.68 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4064 8.4058 +0.01 +0.81 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5140 6.5090 +0.08 +1.20 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8687 8.8727 -0.05 +0.24 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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