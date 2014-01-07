《全球汇市》美国良好贸易数据提振美元，加拿大经济疑虑打压加元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3615 1.3615 +0.00 -0.95 1.3745
美元/日圆 104.67 104.60 +0.07 -0.60 105.30
欧元/日圆 142.55 142.41 +0.10 -1.51 144.73
美元/瑞郎 0.9095 0.9090 +0.06 +1.87 0.8928
英镑/美元 1.6396 1.6401 -0.03 -0.97 1.6556
美元/加元 1.0771 1.0764 +0.07 +1.42 1.0620
澳元/美元 0.8918 0.8925 -0.08 +0.06 0.8913
新西兰元/美元 0.8278 0.8281 -0.04 +0.88 0.8206
澳元/日圆 93.360 93.360 +0.00 -0.52 93.850
新西兰元/日圆 86.660 86.620 +0.05 +0.29 86.410
英镑/日圆 171.63 171.55 +0.05 -1.55 174.33
澳元/新西兰元 1.0769 1.0771 -0.02 -0.73 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 张明钧)
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