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亚洲 | 2014年 1月 8日 星期三 07:55 BJT

《全球汇市》美国良好贸易数据提振美元，加拿大经济疑虑打压加元

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3615 1.3615 +0.00 -0.95 1.3745

美元/日圆 104.67 104.60 +0.07 -0.60 105.30

欧元/日圆 142.55 142.41 +0.10 -1.51 144.73

美元/瑞郎 0.9095 0.9090 +0.06 +1.87 0.8928

英镑/美元 1.6396 1.6401 -0.03 -0.97 1.6556

美元/加元 1.0771 1.0764 +0.07 +1.42 1.0620

澳元/美元 0.8918 0.8925 -0.08 +0.06 0.8913

新西兰元/美元 0.8278 0.8281 -0.04 +0.88 0.8206

澳元/日圆 93.360 93.360 +0.00 -0.52 93.850

新西兰元/日圆 86.660 86.620 +0.05 +0.29 86.410

英镑/日圆 171.63 171.55 +0.05 -1.55 174.33

澳元/新西兰元 1.0769 1.0771 -0.02 -0.73 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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