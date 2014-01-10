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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 13:55 BJT

《全球汇市》美元在非农就业报告出炉前微跌，欧元收复失地

澳元的表现并没有那样差，虽然本周一路走低。澳元兑美元 本周跌0.6%，去年下跌14.3%之后人气仍然脆弱。

澳元兑美元报0.8898美元，日内略微上涨，受澳洲重要出口市场--中国的贸易数据支撑。

受高基数效应以及欧美圣诞新年假期影响消退，中国12月出口同比增速大幅回落，2013全年外贸增速亦略低于年初目标。展望2014年，业内人士预计，随着欧美经济继续好转和国内需求改善，中国进出口增速料能超过8%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3611 1.3606 +0.04 -0.97 1.3745

美元/日圆 104.91 104.82 +0.09 -0.37 105.30

欧元/日圆 142.78 142.62 +0.11 -1.35 144.73

美元/瑞郎 0.9059 0.9071 -0.13 +1.47 0.8928

英镑/美元 1.6478 1.6479 -0.01 -0.47 1.6556

美元/加元 1.0845 1.0837 +0.07 +2.12 1.0620

澳元/美元 0.8898 0.8895 +0.03 -0.17 0.8913

新西兰元/美元 0.8240 0.8251 -0.13 +0.41 0.8206

澳元/日圆 93.340 93.240 +0.11 -0.54 93.850

新西兰元/日圆 86.440 86.490 -0.06 +0.03 86.410

英镑/日圆 172.84 172.73 +0.06 -0.85 174.33

澳元/新西兰元 1.0791 1.0770 +0.19 -0.53 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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