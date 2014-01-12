更新版 1-《全球汇市》美元普跌，因美国就业数据疲弱

* 美国12月非农就业岗位增加7.4万个

* 对欧元区二线国家公债的需求提振欧元

* 加元兑美元续跌

* 市场关注点预计仍将在即将出炉的经济数据 (新增文末表格)

路透纽约1月10日 - 美元周五走软，兑一篮子货币触及一周低位，因意外疲弱的美国就业数据推高公债价格。

美国12月就业岗位增幅为近三年来最低，但就业岗位减少可能只是暂时现象，因有迹象显示，寒冷天气可能对数据造成影响。

就业数据推动公债市场上扬，指标公债收益率走低。汇率常常跟随各国利差的变化而波动，因此，收益率降低在一定程度上削弱了美元的吸引力。

美元指数 盘中跌至一周低位80.533，尾盘回落0.46%，报80.633。

美元兑日圆 盘中触及两周低位103.82日圆，尾盘跌0.72%，报104.07日圆。

“经济学家对就业数据进行了认真研读，在一定程度上淡化了数据的疲弱程度，但市场对数据疲弱倍感意外，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“我认为，我们仍被利率市场对就业数据的反应所左右。看看短期利率波动的轨迹，现处在日内低位。10年期公债收益率也是如此，”他说。

美国公债收益率走低，美国股市缩减稍早跌幅。公债收益率与公债价格反向而动。

不过，根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，最近一周汇市投机客增加美元看涨押注，至四个月来最高211.1亿美元。

对美元的乐观情绪下周可能发生改变，因周五公布的美国就业数据不佳。

**就业数据令人失望**

美国12月非农就业岗位仅增加7.4万个，为2011年1月以来最小增幅，失业率回落0.3个百分点，至6.7%，部分因为就业参与率降低。

“很显然，就业数据令人失望，市场通过全面抛售美元来表达失望情绪，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

“我认为这并未改变美联储将稳步缩减刺激计划的前景。当然，数据将使任何美联储将加速缩减购债的传言降温。”

美国圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，在考虑是否联储应继续缩减购债时，“不愿”仅考虑12月就业数据。

**加元跑输美元**

美元走势的唯一亮点是兑加元走强，延续持续一周的涨势。加拿大统计局周五公布，加拿大12月就业岗位意外减少4.59万个，2013年就业岗位增幅为2009年以来最低。

美元兑加元 日高为1.0944加元，为2009年10月初以来最高。美元尾盘上扬0.54%，报1.0896加元。

另外，对欧元区二线公债的需求推动欧元兑美元升至逾一周来最高1.3687美元。欧元兑美元 尾盘上扬0.44%，报1.3666美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3667 1.3606 +0.45 -0.57 1.3745

美元/日圆 104.12 104.82 -0.67 -1.12 105.30

欧元/日圆 142.31 142.60 -0.20 -1.60 144.63

美元/瑞郎 0.9022 0.9071 -0.54 +1.05 0.8928

英镑/美元 1.6479 1.6479 +0.00 -0.47 1.6556

美元/加元 1.0891 1.0837 +0.50 +2.55 1.0620

澳元/美元 0.8993 0.8895 +1.10 +0.90 0.8913

欧元/瑞郎 1.2335 1.2340 -0.04 +0.52 1.2271

欧元/英镑 0.8297 0.8254 +0.52 +0.00 0.8297

新西兰元/美元 0.8299 0.8251 +0.58 +1.13 0.8206

美元/挪威克朗 6.1406 6.1759 -0.57 +1.22 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3952 8.4039 -0.10 +0.68 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4813 6.5520 -1.08 +0.69 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8614 8.9194 -0.65 +0.16 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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