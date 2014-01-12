《全球汇市》美国疲弱数据继续令美元承压，欧元和日圆等表现突出

分析师表示，英国第四季经济料难以保持当前的步伐。
英镑兑美元 最新报1.6475美元，近期创下两年高点1.6605。
加元亦承压，兑美元位于近四年低点，此前公布的数据显示加拿大12月就业岗位意外减少。
加元兑美元 报1.0906加元。周五美元触及1.0946加元的高点。
澳元和新西兰元兑美元均上扬，澳元兑美元 触及一个月高点0.9010美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3665 1.3667 -0.01 -0.58 1.3745
美元/日圆 104.07 104.12 -0.05 -1.17 105.30
欧元/日圆 142.21 142.30 -0.06 -1.74 144.73
美元/瑞郎 0.9022 0.9022 +0.00 +1.05 0.8928
英镑/美元 1.6484 1.6479 +0.03 -0.43 1.6556
美元/加元 1.0904 1.0891 +0.12 +2.67 1.0620
澳元/美元 0.8986 0.8993 -0.08 +0.82 0.8913
新西兰元/美元 0.8288 0.8299 -0.13 +1.00 0.8206
澳元/日圆 93.530 93.640 -0.12 -0.34 93.850
新西兰元/日圆 86.260 86.410 -0.17 -0.17 86.410
英镑/日圆 171.57 171.58 -0.01 -1.58 174.33
澳元/新西兰元 1.0834 1.0826 +0.07 -0.13 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(翻译 李爽/张荻； 审校 龚芳/许娜)