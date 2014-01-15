《全球汇市》美元兑欧元和日圆上涨，因经济数据强劲

* 美国PPI和纽约州制造业数据强劲，扶助美元升势

* 美联储褐皮书指经济持续成长

* 加元兑美元跌至四年新低

路透纽约1月15日 - 美国强劲的地区制造业和物价数据提振美元周三兑多数主要货币上扬，而加元兑美元跌至四年新低。

美元指数 升0.44%，报81.013，美元兑日圆 升0.4%，报104.62日圆，在周二大涨逾1%后续升。

经济数据拖累美国公债价格下滑，公债收益率 上升。公债收益率上升通常带动美元指数走强。

欧元兑美元 跌0.56%，报1.3603美元，在美国公布12月生产者物价指数(PPI)录得六个月最大升幅后，欧元触及日低。不计入食品和能源成本的核心生产者物价指数按年升1.4%，水准仍较温和。

另一报告显示，纽约州1月制造业活动跳升至20个月最高。

投资人迅速将美联储首次升息的预估时间提前至2015年8月<0#FF:>，而就在上周五美国公布就业数据后投资人才把该预估时间推迟至2015年底。

“上周五就业报告公布后出炉的经济数据颇为强劲，我认为这显示周五的就业报告只不过是例外或有误差，并不能反应美国经济整体放缓，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

美元兑加元 触及四年新高1.0991加元，纽约尾盘报1.0952加元，升0.09%。

欧元兑加元 也一度接近四年高位1.4988加元，在近期加拿大公布疲弱数据令投资人担心下周加拿大央行可能表达对通胀更温和的态度后，加元普遍承压。但纽约尾盘欧元兑加元跌0.48%，报1.4897加元。

今年获得投票权的两位对通胀最为强硬的美联储政策制定者周二表示，美联储应迅速结束购债计划，这也支撑美元走势。

今日下午，美联储发布褐皮书，称美国经济在11月底至去年年底继续温和扩张，12个联储地区中有三分之二报告招聘增加。 (完)

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