更正-《全球汇市》美元缩减数据公布后录得的跌幅，澳元重挫

(更正：因英文原文有误，内文第八段澳元兑美元尾盘报价应更正为“0.8814美元”，非“0.08814美元”)

* 美元缩减部分跌幅

* 美国上周续请失业金人口增加；基础通胀温和

* 澳元跌至2010年8月以来最低

路透纽约1月16日 - 美元周四缩减早盘录得的部分跌幅，在数据显示上周美国续请失业金人口跳增后美元承压。而澳元跌至逾三年低位。

数据公布后，美元指数在上午的交易中触及日低80.772 。尾盘下跌0.13%，报80.923，但分析师称，美元的上行趋势保持完整。

截至1月4日当周，美国续请失业金人口增加17.4万，至303万，为截至去年7月6日当周以来最高。另一项数据显示，核心消费者通胀仍然温和，尽管汽油价格上涨带动总体物价上升。

“美元走软可能是对续请失业金人口高于预期做出反应，且部分市场人士认为数据证明就业市场并非太过强劲，”瑞士银行的汇市策略师Shahab Jalinoos表示。

“盘中交易区间非常狭窄，且在隔夜时段的交易中，美元实际上非常强劲，”Jalinoos说。

根据路透数据，欧元兑美元 尾盘小涨0.08%，报1.3614美元。美元兑日圆 跌0.21%，报104.33日圆。

**澳元重挫**

澳元兑美元重挫至2010年8月以来最低，之前公布的数据显示，澳洲就业人数骤降，引发市场预期澳洲央行可能进一步降息。

澳元兑美元 跌至0.8777美元的低位，尾盘急挫1.12%，报0.8814美元，延续持续了一周的颓势。

投资者对就业数据做出反应，市场再度传言澳洲央行可能进一步降息，澳洲央行之前曾暗示，无意进一步降息。该国的指标利率目前处于2.5%的纪录低位。

“今天之前，人们已经在逢涨卖出，我认为，今天的数据只不过在既定的方向上推了投资者一把，”Brown Brothers Harriman的汇市策略部董事Marc Chandler表示。

交易商称，电脑程序驱动的对冲基金也在利用澳元走软之势。

Hantec Markets的分析师Richard Perry表示，尽管技术因素暗示澳元可能小幅反弹，但澳元可能在0.8820和0.8863美元之间遇阻。

“我一直利用技术性反弹作为卖出的机会。澳元前景看似不妙，”他说。(完)

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