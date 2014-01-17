《全球汇市》新西兰元经历大涨后下跌，美国工业生产受关注

“这让欧元/美元限于1.3550-1.37区间，所有人都不愿脱离该区间，因为两个货币都没有令人信服的理由，”他们在报告中写道。
欧元兑美元跌0.1%至1.3599。
美元兑日圆 从周四的一周高位104.925下滑至104.27，不过仍稳稳落在104-105日圆的近期交投区间内。
英镑兑美元 走软至1.6340美元，周四曾触及一个月低位1.6316。
交易商表示，英镑难以延续涨势，因为不少利好的经济面消息已被市场消化。
英国周五公布的零售销售数据将提供有关该国经济的更多线索。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3602 1.3619 -0.12 -1.04 1.3745
美元/日圆 104.33 104.34 -0.01 -0.92 105.30
欧元/日圆 141.92 142.09 -0.12 -1.87 144.63
美元/瑞郎 0.9055 0.9047 +0.09 +1.42 0.8928
英镑/美元 1.6340 1.6353 -0.08 -1.30 1.6556
美元/加元 1.0936 1.0929 +0.06 +2.98 1.0620
澳元/美元 0.8799 0.8819 -0.23 -1.28 0.8913
新西兰元/美元 0.8267 0.8353 -1.03 +0.74 0.8206
欧元/瑞郎 1.2319 1.2320 -0.01 +0.39 1.2271
欧元/英镑 0.8323 0.8327 -0.05 +0.31 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.7898 8.7929 -0.04 -0.65 8.8474
美元/挪威克朗 6.1786 6.1764 +0.04 +1.85 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦/朱晓军/田建华/杜明霞；审校 艾茂林/隋芬/高琦)