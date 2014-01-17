《全球汇市》美元走强，美国数据显示经济改善

* 美元走强，因美国工业生产数据强劲

* 欧元兑美元跌至七周低位

* 英镑跳升，因12月零售销售数据意外强劲

* 新西兰元兑美元下跌1%

路透纽约1月17日 - 美元周五走强，推动欧元/美元跌至七周低位，因新出炉的美国数据支持全球最大经济体美国经济正不断改善，足以使美国联邦储备理事会(FED/美联储)继续推进缩减刺激规模的计划的观点。

周五公布的数据显示，美国第四季工业生产增速为三年半来最快。12月房屋开工下降9.8%，为去年4月以来最大月度百分比降幅，但11月房屋开工触及数年高位。

欧元兑美元 在下午的交易中跌至七周低位1.3515美元，因美元劲扬。尾盘报1.3530美元，日内回落0.7%。

美元指数 上扬0.4%，报81.232。在下午的交易中，日圆与美元齐步上行，美元兑日圆 小跌0.03%，报104.31日圆。

“总体而言，美国经济稳步，甚至均衡地改善，这将使美联储今年将持续缩减购债的预期保持不变，”Western Union Business Solutions的高级市场策略师Joe Manimbo表示。

“美国公债收益率变动不大，因此，只要收益率保持在高位附近，将继续支撑美元。”

交易商称，欧元跌势可能部分是技术性的，因欧元跌穿了100日移动均线切入位1.3563美元，但他们还将欧元走软归因于美国经济增长加速。

“从基本面来看，较之美元，我们更看空欧元。我们认为，欧元应会走软，”TD Securities的首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

“在新旧年交替之时，(欧元区)的资金市场较为紧蹙，这导致短期利率小幅攀升。这可能在一定程度上在汇率中得以体现，”他说。

强劲的英国零售销售数据周五公布后，英镑走强。英国统计局周五公布的数据显示，12月零售销售较上年同期成长5.3%，增速为2004年10月以来最快。数据提振英镑。

英镑兑美元 尾盘上扬0.39%，报1.6416美元，脱离日高1.6457美元。

新西兰元周五受创，兑美元 日内下跌超过1%，至0.8256美元。

新西兰元近期攀升，因预期新西兰央行接近升息。但交易商称，部分对冲基金通过购买美元锁定新西兰元兑澳元走强所录得的获利。

三菱东京日联银行的分析师Derek Halpenny称，“在我们的G10估值表中，新西兰元为估值过高最严重的货币。”

到周五下午，澳元兑美元 跌至三年半低位，触及0.8765美元，尾盘走低0.57%，报0.8769美元。(完)

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