《全球汇市》欧元兑美元从两个月低点略有反弹，ECB干预传闻打压欧元

* 欧元回到1.3550美元支撑位

* 欧元Eonia利率周五升破欧洲央行再融资利率

* 澳元受助于中国数据

路透伦敦1月20日 - 欧元兑美元周一自两个月低点小幅回升，受助于短期市场利率上涨，但市场对欧洲央行可能入市干预的猜测限制了欧元涨幅。

欧元 继周五跌破1.3550美元支撑位之后，周一亚洲盘下跌并触及11月25日以来低点1.3508美元。此后，欧元稍微反弹，伦敦尾盘升0.1%至1.3560美元。

美国市场因马丁路德金纪念日休市，汇市成交受限。

欧元本月走软，因年末因素消退，并且市场预期欧洲央行(ECB)将放宽流动性，这意味着即便是隔夜借款利率的上升也未能提拉欧元。

“我们认为欧元近期表现逊色的关键原因是，市场愈发预期欧洲央行将采取行动来解决货币市场趋紧的问题，”花旗分析师Valentin Marinov说道。

欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia) 在周五升到0.30%上方，高于欧洲银行业者向央行拆借时支付的利率0.25%。

ECB总裁德拉吉曾在1月政策会议后表示，银行间拆借利率“无理由”的上升，推高了欧元区借贷成本，这或将成为触发再度降息或其它激进举措的因素之一。

一位交易商表示，欧元上涨可能会让一部分做空人士面临压力，但之后欧元或再度走低。

“市场一直在关注美元兑除欧元外所有货币的走强表现...欧元在展开补涨，”荷兰国际集团(ING)外汇策略部主管Chris Turner在提及欧元的隔夜疲态时说。

Turner表示，他预计欧元本周料跌向1.33美元，年底前将跌向1.20，因美联储削减购债计划，而欧元区居民开始向海外投资。

**澳元受助于中国数据**

投资者还在寻找交易方向，除了略高于预期的德国12月生产者物价指数(PPI)外，欧洲方面鲜有数据公布。

美元指数 跌0.2%，报81.069，美元兑日圆 跌0.25%，报104.05日圆，上周五美国公债收益率下滑。

中国公布2013年第四季度GDP增长年率为7.7%后，澳元下行压力有所缓解。中国四季度GDP增幅略低于前季的7.8%，但要高于7.6%的市场预期。

澳元兑美元 日内小升0.4%至0.8810，之前一度受上周的本土低迷就业数据影响，跌至0.8756的约三年半最低。

交易员称，像2010年那样，0.87美元区域应该能够提供良好的支撑，不过若跌破该点可能会快速向下测试0.8600。

Forex.com研究部董事Kathleen Brooks指，中国银行间拆借利率上升。中国是澳洲的主要出口市场。

“如果在1月31日中国新年前利率再度攀升...我们可能看到中国股市再度下挫，这会令澳元承压，”她表示。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价