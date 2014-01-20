《全球汇市》新西兰元兑美元跳涨，因通胀数据强化1月升息看法

欧股业绩：大众汽车第一季营业利润跳增，主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
“我们预期日本央行总裁黑田东彦将重申到2015年达到2%通胀率目标的承诺，由于央行保持当前政策，本次政策会议可能不会阻止日圆近来的强势，”DailyFX的分析师David Song表示。
“不过，复苏放缓的威胁，可能使日本央行内部分歧扩大，要求对货币政策前瞻性指引朝着更温和方向调整的呼声可能会增强。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3544 1.3550 -0.04 -1.46 1.3745
美元/日圆 104.17 104.16 +0.01 -1.07 105.30
欧元/日圆 141.10 141.14 -0.03 -2.51 144.73
美元/瑞郎 0.9109 0.9099 +0.11 +2.03 0.8928
英镑/美元 1.6420 1.6429 -0.05 -0.82 1.6556
美元/加元 1.0954 1.0944 +0.09 +3.15 1.0620
澳元/美元 0.8805 0.8809 -0.05 -1.21 0.8913
新西兰元/美元 0.8318 0.8324 -0.07 +1.36 0.8206
澳元/日圆 91.720 91.750 -0.03 -2.27 93.850
新西兰元/日圆 86.660 86.700 -0.05 +0.29 86.410
英镑/日圆 171.06 171.12 -0.04 -1.88 174.33
澳元/新西兰元 1.0580 1.0574 +0.06 -2.47 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/王兴亚/李爽/李春喜; 审校 许娜/徐文焰)
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透上海4月19日 - 中国进出口银行周三公告，将于周四(20日)招标增发总额不超过12 0亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第五期 、第四期 和第三期<CN1 70303=CFXS>的增发债，票面利率分别为3.89%、4.05%和4.11%。 具体发行条款如下： 2017年第5/4/3期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：50亿元；5年：40亿元； 10年：30亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3/5/10年：4月20日10:00-11:30 招标方式
路透台北4月19日 - 台币兑美元周三早盘狭幅整理；交易员表示，市场避险情绪偏浓，这使得台股盘初跌幅不轻，但韩元兑美元走升，令交投缺乏方向，仅能盘整待变。