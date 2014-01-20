《全球汇市》新西兰元兑美元跳涨，因通胀数据强化1月升息看法

中国新债：进出口行周四将增发至多120亿元三期债，期限三、五和10年

路透上海4月19日 - 中国进出口银行周三公告，将于周四(20日)招标增发总额不超过12 0亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第五期 、第四期 和第三期<CN1 70303=CFXS>的增发债，票面利率分别为3.89%、4.05%和4.11%。 具体发行条款如下： 2017年第5/4/3期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：50亿元；5年：40亿元； 10年：30亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3/5/10年：4月20日10:00-11:30 招标方式