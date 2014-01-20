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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 07:44 BJT

《全球汇市》新西兰元兑美元跳涨，因通胀数据强化1月升息看法

“我们预期日本央行总裁黑田东彦将重申到2015年达到2%通胀率目标的承诺，由于央行保持当前政策，本次政策会议可能不会阻止日圆近来的强势，”DailyFX的分析师David Song表示。

“不过，复苏放缓的威胁，可能使日本央行内部分歧扩大，要求对货币政策前瞻性指引朝着更温和方向调整的呼声可能会增强。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3544 1.3550 -0.04 -1.46 1.3745

美元/日圆 104.17 104.16 +0.01 -1.07 105.30

欧元/日圆 141.10 141.14 -0.03 -2.51 144.73

美元/瑞郎 0.9109 0.9099 +0.11 +2.03 0.8928

英镑/美元 1.6420 1.6429 -0.05 -0.82 1.6556

美元/加元 1.0954 1.0944 +0.09 +3.15 1.0620

澳元/美元 0.8805 0.8809 -0.05 -1.21 0.8913

新西兰元/美元 0.8318 0.8324 -0.07 +1.36 0.8206

澳元/日圆 91.720 91.750 -0.03 -2.27 93.850

新西兰元/日圆 86.660 86.700 -0.05 +0.29 86.410

英镑/日圆 171.06 171.12 -0.04 -1.88 174.33

澳元/新西兰元 1.0580 1.0574 +0.06 -2.47 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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