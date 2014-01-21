更新版 1-《全球汇市》美元涨势消退，但对美联储缩减购债的预期保持完整

(新增文末收盘表格)

* 预期美联储进一步缩减购债，美元获支撑

* 华尔街日报称联储下周或宣布进一步缩减

* 德国ZEW数据公布后，欧元下滑

* 加元兑美元跌至四年低点

* IMF上调全球经济成长预估

路透纽约1月21日 - 分析师表示，美元周二的升势因缺乏后续买盘而动能消退。美元稍早上涨是受助于美国公债收益率(殖利率)上扬，因又有传言称美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周可能宣布进一步削减购债刺激措施。

不过，美元走强的整体趋势受到经济基本面改善以及利率普遍上升的支撑。

“趋势与我们看到的宏观经济状况一致。我不会过多解读一日的走势，因美元走强的整体趋势保持完整，”瑞信汇市策略师Alvise Marino表示。

国际货币基金组织(IMF)将今年全球经济成长预估由10月的3.6%上调至3.7%，为约两年内首见。这给予发达市场货币以提振。

IMF将英国今年经济成长预估由1.9%上调至2.4%，之后英镑兑美元 升0.25%，报1.6470美元。美国经济成长预估也由2.6%上调至2.8%。

美元兑加元攀升至逾四年高位。在美国将货币刺激措施从历史性水准回撤之际，市场对加拿大央行转趋进一步放宽货币政策的预期升温。

加拿大央行周三将发布最新货币政策会议结果，路透访查的分析师预计将维持指标利率在1%不变。

“市场明确关注明日加拿大央行政策会议。我认为有颇多臆测，主要是来自美国和欧洲的银行，即加拿大央行可能倾向放宽政策。但我认为他们还未准备好，”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

“我认为加元疲弱已给经济带来许多助益，目前央行不会仓促行事，”他表示，并称加拿大央行可能希望随时准备在必要时采取行动，以令加元保持疲弱。

美元兑加元 升0.26%，报1.0973加元，美元盘中突破据报在1.10加元的选择权阻力位，触及1.1019加元的日高。

**欧元收复失地，德国景气判断指数疲弱**

欧元兑美元 收复盘中失地，转为小涨，报1.3558美元，因美国公债收益率转跌。在德国公布的1月经济景气判断指数低于预期后，欧元一度下滑。

市场仍预计欧洲央行将维持宽松货币政策，如果货币市场流动性吃紧，并可能进一步降息。

“市场焦点更多放在欧洲央行的流动性操作上，除非问题得到解决，否则我们预计欧元/美元保持区间交投，”瑞银策略师Geoffrey Yu称。

美元兑日圆 守住涨幅，纽约尾盘升0.16%，报104.33日圆。

华尔街日报网站报导称美联储可能在1月28-29日政策会议结束时宣布进一步缩减每月的购债规模，从目前的750亿美元降至650亿美元。该消息出炉后美债收益率上涨，提振了美元。

“报道并不那么令人意外，但确实令美国10年期公债收益率上升，但现在又跌回去了，”道明证券的Osborne表示。

这样的缩减动作将与近期路透调查得出的市场普遍预期一致。然而，交易商称华尔街日报的这篇报导足以激励美元兑日圆走升。

“就日圆而言，市场押注日本央行在本周货币政策会议结束时或采取更为温和的政策立场，并据此进行头寸调整。我们实际上预计央行将上调经济成长预估，这可能会在短期内令美元/日圆出现一些修正。中期而言我们预计该货币对将上涨，”法国农业信贷银行的外汇策略师Manuel Oliveri表示。

本周对日圆走势起关键影响的是日本央行定于周三公布的政策会议结果。外界预计日本央行在去年推出大规模刺激计划后，现下会采取静观其效的态度。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3559 1.3550 +0.07 -1.35 1.3745

美元/日圆 104.30 104.16 +0.13 -0.95 105.30

欧元/日圆 141.39 141.15 +0.17 -2.24 144.63

美元/瑞郎 0.9100 0.9099 +0.01 +1.93 0.8928

英镑/美元 1.6475 1.6429 +0.28 -0.49 1.6556

美元/加元 1.0965 1.0944 +0.19 +3.25 1.0620

澳元/美元 0.8805 0.8809 -0.05 -1.21 0.8913

欧元/瑞郎 1.2339 1.2333 +0.05 +0.55 1.2271

欧元/英镑 0.8227 0.8245 -0.22 -0.84 0.8297

新西兰元/美元 0.8313 0.8324 -0.13 +1.30 0.8206

美元/挪威克朗 6.1680 6.1740 -0.10 +1.68 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3655 8.3660 -0.01 +0.32 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4750 6.4874 -0.19 +0.60 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.7827 8.7930 -0.12 -0.73 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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