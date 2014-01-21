《全球汇市》日央行货币政策出炉前日圆处守势，澳元走势要看CPI数据

“上周就业数据意外低迷，而且距离澳洲央行今年的首次会议仅剩一周多时间，如果CPI数据符合或低于预期，央行降息的机率可能会增加，这将给一直走软的澳元进一步施压，”IG的策略师Evan Lucas表示。

根据路透对20位分析师的调查，预计澳洲2013年第四季CPI将增长0.5%，通胀年率料从2.2%小幅升至2.5%，正好处于澳洲央行(RBA)2-3%目标区间的中间。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3558 1.3559 -0.01 -1.36 1.3745

美元/日圆 104.27 104.30 -0.03 -0.98 105.30

欧元/日圆 141.36 141.42 -0.04 -2.33 144.73

美元/瑞郎 0.9102 0.9100 +0.02 +1.95 0.8928

英镑/美元 1.6474 1.6475 -0.01 -0.50 1.6556

美元/加元 1.0966 1.0965 +0.01 +3.26 1.0620

澳元/美元 0.8802 0.8805 -0.03 -1.25 0.8913

新西兰元/美元 0.8312 0.8313 -0.01 +1.29 0.8206

澳元/日圆 91.770 91.840 -0.08 -2.22 93.850

新西兰元/日圆 86.660 86.700 -0.05 +0.29 86.410

英镑/日圆 171.77 171.83 -0.03 -1.47 174.33

澳元/新西兰元 1.0581 1.0579 +0.02 -2.46 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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