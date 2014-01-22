更新版 1-《全球汇市》美元小涨加元大跌，英镑和澳元走强

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增文末收盘表格)
* 英国就业数据带动英镑走强
* 澳元跳升，因通胀上升令降息风险减小
* 加元兑美元挫至逾四年低点
路透纽约1月22日 - 美元周三小涨，受助于加元大跌。由于美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在下周宣布新一轮的缩减购债，美元的前景仍利多。
美元兑加元跳升至逾四年高位，之前加拿大央行发布货币政策声明，保留了降息的可能性，并称尽管加元近期大跌，但仍强劲。
“今日加拿大央行的政策声明，就差没有明确表明要进一步放宽政策了，对通胀是要多温和，有多温和，”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示。
“我们仍看好美元兑加元后市。政策前景有利美元进一步走强，加元进一步走软。”
同加拿大央行形成鲜明对比，美联储仍在缩减购债的计划中，支撑美元整体表现。许多市场人士预计美联储在下周的政策会议上将会把购债规模由目前的750亿美元降至650亿美元。
美元指数 纽约盘中升至81.155，本周一直在窄幅区间内交投。
美元兑加元 劲升至1.1092加元，为2009年9月初来最低，纽约尾盘报1.1075加元，升1.0%。
“由于美联储仍在缩减购债，市场放心增加美元多头，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
英镑和澳元周三也不甘当配角，此前两国公布的经济数据强劲，令投资人预期两国将收紧货币政策。英镑兑美元升至三周高位，澳元兑美元也涨至一周最高。
周三英国公布数据显示，英国失业率降至离英国央行考虑升息的门槛仅一步之遥，带动英镑兑美元 和欧元 上涨。英镑是过去六个月表现最强的主要货币。
英镑兑美元纽约尾盘升0.6%，报1.6579美元，欧元兑英镑跌0.7%，报0.8170英镑。
尽管英国央行再度警告不急于升息，但失业率数据为英国经济远胜欧洲多数地区再添凭证。
数据显示，澳洲第四季衡量基础通胀的两项主要指标均较前季上涨0.9%，远高于上升0.6%的预估，而且是自2011年中期以来最大增幅。这项数据帮助澳元兑美元上涨将近1%，几乎扳回其自1月初以来的所有跌幅。
**投资者削减对澳洲央行再次降息的押注**
澳元周三稍早一度抢镜，兑美元大涨，此前澳洲通胀率意外上升，令投资者削减对澳洲央行再次降息的押注。澳元兑美元纽约尾盘升0.5%，报0.8854美元。
市场预计澳元和加元今年走软，尽管全球经济改善。相比商品出口需求，澳元和加元的前景可能同国内货币政策的转变关系更为密切。
日本央行周三维持货币政策稳定，并保持对消费通胀的乐观预期，因该国经济复苏范围扩大，可能推动企业在薪资和投资上增加支出。
美元兑日圆 尾盘升0.1%，报104.41日圆。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3546 1.3559 -0.10 -1.45 1.3745
美元/日圆 104.51 104.30 +0.20 -0.75 105.30
欧元/日圆 141.55 141.39 +0.11 -2.13 144.63
美元/瑞郎 0.9112 0.9100 +0.13 +2.06 0.8928
英镑/美元 1.6574 1.6475 +0.60 +0.11 1.6556
美元/加元 1.1083 1.0965 +1.08 +4.36 1.0620
澳元/美元 0.8851 0.8805 +0.52 -0.70 0.8913
欧元/瑞郎 1.2345 1.2339 +0.05 +0.60 1.2271
欧元/英镑 0.8172 0.8227 -0.67 -1.51 0.8297
新西兰元/美元 0.8308 0.8313 -0.06 +1.24 0.8206
美元/挪威克朗 6.1614 6.1680 -0.11 +1.57 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3524 8.3655 -0.16 +0.16 8.3387
美元/瑞典克朗 6.4824 6.4750 +0.11 +0.71 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.7837 8.7827 +0.01 -0.72 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申