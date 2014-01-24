《全球汇市》避险需求推升日圆和瑞郎，新兴市场货币下跌

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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由于避险情绪升温，巴西、委内瑞拉、土耳其、南非和俄罗斯的货币都受到打击。
商品货币也遭受重创，澳元兑美元 触及三年半新低0.8732美元，加元兑美元 跌至四年半低点1.1174加元。
新西兰元表现优于澳元和加元，兑美元 仅微跌至0.8305。投资者不愿抛出新西兰元，因为臆测该国央行最早下周可能升息。
英镑是另一个表现出色的货币，兑美元 延续上涨势头并触及近三年高点1.6644。市场愈发认为强劲的数据将促使英国央行较先前预期提早升息，对英镑构成支撑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3686 1.3694 -0.06 -0.43 1.3745
美元/日圆 103.34 103.25 +0.09 -1.86 105.30
欧元/日圆 141.43 141.39 +0.03 -2.28 144.73
美元/瑞郎 0.8978 0.8973 +0.06 +0.56 0.8928
英镑/美元 1.6631 1.6636 -0.03 +0.45 1.6556
美元/加元 1.1113 1.1100 +0.12 +4.64 1.0620
澳元/美元 0.8758 0.8767 -0.10 -1.74 0.8913
新西兰元/美元 0.8284 0.8298 -0.17 +0.95 0.8206
澳元/日圆 90.510 90.520 -0.01 -3.56 93.850
新西兰元/日圆 85.580 85.680 -0.12 -0.96 86.410
英镑/日圆 171.83 171.77 +0.03 -1.43 174.33
澳元/新西兰元 1.0567 1.0552 +0.14 -2.59 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 李爽/王冠中/张明钧/李春喜/龚芳/张荻/王兴亚)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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