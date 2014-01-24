《全球汇市》新兴市场遭抛售提振日圆和瑞郎

* 美元兑日圆跌穿关键的102日圆支撑位

* 新兴市场忧虑引发风险资产抛售

* 官员称澳元跌得不够后澳元大跌

路透纽约1月24日 - 新兴市场货币周五遭重创，因金融市场普遍遭抛售令全球投资人急于寻求避险，买入美元、日圆和瑞郎。

日圆兑美元升至七周高位，瑞郎兑欧元触及四周高位，因美股大跌，避险美国公债上涨。

“新兴市场汇率出现调整过程，特别是土耳其和阿根廷两国的货币，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Mark McCormick表示，“G10货币得益，特别是日圆。”

本周土耳其里拉 延续大跌走势，兑美元挫至纪录新低。

本周阿根廷比索 遭遇逾十年最大单日跌幅，阿根廷官员周五表示，在持续的比索跌势中放宽严格的外汇管制。

南非兰特兑美元 跌至五年最低，巴西雷亚尔兑美元 也降至五个月低位。

“全球投资人仍非常厌恶风险，本周部分因阿根廷比索大跌引起的新兴市场抛售再度令投资人担心，随着美联储缩减缩减量化宽松政策，市场流动性将大大降低，”纽约梅陇银行市场策略部门董事Samarjit Shankar表示。

他指出，纽约梅陇银行的债市指标显示投资组合经理人减少印尼、泰国和秘鲁等新兴市场本币债券的敞口。

美元兑日圆 跌至七周低点101.98日圆，纽约尾盘报102.24日圆，跌约1%，欧元兑瑞郎 跌至1.2222瑞郎，为12月18日来最低，欧元尾盘报1.2235瑞郎，跌0.4%。

欧元兑美元 跌0.1%，报1.3679美元，周四一度跳升1.1%，在1.37美元阻力位前止步。

美元和欧元兑日圆都大跌达1%，因有迹象显示中国经济放缓，且市场普遍预期今年部分央行将收紧货币政策。

美元指数 变动不大，报80.467。

今年主要货币市场开局混乱，分析师认为资金将流出新兴市场。投资者对本月欧元区发售的大量债券大肆购买，部分程度上也反映了这一点。

这也在一定程度上解释了，伴随着周四美国出炉又一批欠佳数据，今年另一个主要押注--美元兑欧元走强--为什么还没有实现。

“欧洲资产已经变成投资者的避风港，”法国兴业银行驻伦敦外汇分析师Alvin Tan表示。

周四公布的数据显示，欧元区11月经常帐盈余触及纪录高位。

澳元兑美元 跌至0.8658的三年半低点，之前据报道称澳洲央行官员Heather Ridout表示澳元跌幅还不够，对澳洲经济来说澳元在0.80美元是“合理水平”。(完)

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