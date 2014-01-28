更新版 -《全球汇市》美元兑日圆和欧元小涨，关注美联储政策决定

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增文末表格)
* 美元进一步上周，兑日圆守在七周低点上方
* 新兴市场抛售暂歇，印度卢比和土耳其里拉反弹
* 土耳其央行宣布将召开紧急会议，以图力挽狂澜
* 美联储会议或成触发新兴市场忧虑的下一因素
路透纽约1月28日 - 美元兑日圆和欧元周二小涨，因投资者重回股市和新兴市场，此前针对股市和新兴市场资产的抛售潮，将资金推向传统避险货币。
分析师表示，如果美国联邦储备理事会(FED/美联储)未受显示美国经济在去年年底失去一些动能的数据影响，进一步缩减购债，美元可能再度获得提振。
美联储周二开始为期两日的货币政策会议，分析师预计美联储将决定再度缩减每月购债规模100亿美元至650亿美元。
这样的举动被认为是对美元有利的，因会减少美联储向银行体系挹注的资金量，不过美联储12月开始的缩减购债已经殃及新兴市场货币，因美联储挹注的美元资金大量投入到亚洲、非洲和拉美快速成长的国家。
“美联储主要关注的是国内经济，联储会继续缩减购债，”BlackRock全球首席投资策略师Russ Koesterich表示。
“新兴市场的波动尚未结束，可能会持续一段时间，部分这些市场仍有结构性的问题。”Koesterich还指出。
标准普尔周二将乌克兰的评等展望由稳定下调至负面，并下调了该国信贷评等，指因政局不稳。
一些主要新兴市场经济体的央行试图安抚投资人的担忧。
印度央行周二意外加息后，印度卢比兑美元 录得逾两个月最大单日升幅。
周二稍晚，土耳其央行预计也将在紧急会议上加息至约10%，试图止住里拉 的跌势。
印度卢比兑美元升0.9%，报62.56卢比，土耳其里拉兑美元大涨约1.3%，报2.25里拉。
新兴市场货币反弹扶助提振全球股市，MSCI全球股指 升0.4%，结束三日大跌。
美国公布的12月耐用品订单远逊预期后，美元兑欧元回稳，兑日圆进一步上涨。
美元兑日圆 升0.3%，报102.84日圆，上周五曾跌至七周低点。
欧元兑美元 跌0.06%，报1.3661美元，从上周五所创的约三周半高位回落。
美国公布1月消费者信心升幅大于预期，11月房价增幅符合预期后，耐用品订单数据的影响被中和了。
12月耐用品订单意外下降令投资人对美联储是否会过早缩减第三套量化宽松政策的疑虑加重。
在投资人静待美联储下一步行动之际，他们重返股市和澳元等商品相关货币。
在商品市场迟缓以及中国经济放缓的情况下，市场广泛担心澳洲经济如何维持坚挺。不过NAB调查的澳洲12月企业现况指数升至逾两年半高位。
澳元兑美元 升至0.8770美元，涨0.35%，此前在欧洲汇市一度高见0.8821美元，远离上周五触及的2010年7月来最低的0.8660美元。(完)
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3668 1.3670 -0.01 -0.56 1.3745
美元/日圆 102.95 102.54 +0.40 -2.23 105.30
欧元/日圆 140.70 140.20 +0.36 -2.72 144.63
美元/瑞郎 0.8971 0.8962 +0.10 +0.48 0.8928
英镑/美元 1.6577 1.6584 -0.04 +0.13 1.6556
美元/加元 1.1147 1.1113 +0.31 +4.96 1.0620
澳元/美元 0.8776 0.8735 +0.47 -1.54 0.8913
欧元/瑞郎 1.2265 1.2255 +0.08 -0.05 1.2271
欧元/英镑 0.8244 0.8248 -0.05 -0.64 0.8297
新西兰元/美元 0.8254 0.8229 +0.30 +0.58 0.8206
美元/挪威克朗 6.1223 6.1458 -0.38 +0.92 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3731 8.4054 -0.38 +0.41 8.3387
美元/瑞典克朗 6.4168 6.4189 -0.03 -0.31 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.7727 8.7781 -0.06 -0.84 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申