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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 04:56 BJT

《全球汇市》美元兑欧元上涨但兑日圆大跌，此前联储一如预期缩减购债规模

* 美元兑欧元上涨，兑日圆下滑

* 美联储一如预期将月度购债规模再缩减100亿美元

路透纽约1月29日 - 美元兑欧元周三上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)将月度购债规模进一步缩减100亿美元。

美联储公布政策决定后，美元兑日圆最初没有反应，因市场已经广泛预期到美联储会再次缩减购债，但在美股下跌后，美元兑日圆扩大跌幅，下挫超过1%。

美元兑瑞郎 上涨，但略低于在美联储会议后触及0.9009的日内高位。

一分析师表示，美联储将保持低利率的路线，即使叶伦周五将接替贝南克出任美联储主席。这次美联储会议是贝南克在其任期内最后一次政策会议。

“从现在直至下次会议，美联储将监察新兴市场风险扩散至美国的情况，”Renaissance Macro Research美国经济部主管Neil Dutta说，“新兴市场动荡，令金融市场有一些紧缩，但不至于令美联储寝食不安。”

Dutta表示，预计美联储在3月政策会议上将再次缩减月度购债规模100亿美元。

周二稍晚，美元兑传统避险货币日圆和瑞郎上涨，此前土耳其央行意外大幅升息，以支撑其货币，土耳其里拉自周五以来下挫超过3%。

但美元涨势消退，因投资人怀疑，这些紧急措施是否可抵销新兴市场国家的政治和经济问题。这观点占了上风，盖过了南非央行稍后意外升息的积极影响。

南非央行将其指标利率上调50个基点，至5.5%。南非成为本周第三个升息的主要新兴国家。

美元指数 几无变动，报80.573。

在下午交易中，欧元兑美元 跌0.1%，报1.3654美元，美元兑日圆 下滑0.8%，报102.06日圆，此前触及101.83低位。(完)

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