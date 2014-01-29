更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元上涨但兑日圆大跌，此前联储一如预期缩减购债规模

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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(新增文末汇率表格)
* 美元兑欧元上涨，兑日圆下滑
* 美联储一如预期将月度购债规模再缩减100亿美元
路透纽约1月29日 - 美元兑欧元周三上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)将月度购债规模进一步缩减100亿美元。
美联储公布政策决定后，美元兑日圆最初没有反应，因市场已经广泛预期到美联储会再次缩减购债，但在美股下跌后，美元兑日圆扩大跌幅，下挫超过1%。
美元兑瑞郎 上涨，但略低于在美联储会议后触及0.9009的日内高位。
一分析师表示，美联储将保持低利率的路线，即使叶伦周五将接替贝南克出任美联储主席。这次美联储会议是贝南克在其任期内最后一次政策会议。
“从现在直至下次会议，美联储将监察新兴市场风险扩散至美国的情况，”Renaissance Macro Research美国经济部主管Neil Dutta说，“新兴市场动荡，令金融市场有一些紧缩，但不至于令美联储寝食不安。”
Dutta表示，预计美联储在3月政策会议上将再次缩减月度购债规模100亿美元。
周二稍晚，美元兑传统避险货币日圆和瑞郎上涨，此前土耳其央行意外大幅升息，以支撑其货币，土耳其里拉自周五以来下挫超过3%。
但美元涨势消退，因投资人怀疑，这些紧急措施是否可抵销新兴市场国家的政治和经济问题。这观点占了上风，盖过了南非央行稍后意外升息的积极影响。
南非央行将其指标利率上调50个基点，至5.5%。南非成为本周第三个升息的主要新兴国家。
美元指数 几无变动，报80.573。
在下午交易中，欧元兑美元 跌0.1%，报1.3654美元，美元兑日圆 下滑0.8%，报102.06日圆，此前触及101.83低位。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3662 1.3668 -0.04 -0.60 1.3745
美元/日圆 102.28 102.95 -0.65 -2.87 105.30
欧元/日圆 139.73 140.70 -0.69 -3.39 144.63
美元/瑞郎 0.8939 0.8971 -0.36 +0.12 0.8928
英镑/美元 1.6560 1.6577 -0.10 +0.02 1.6556
美元/加元 1.1170 1.1147 +0.21 +5.18 1.0620
澳元/美元 0.8739 0.8776 -0.42 -1.95 0.8913
欧元/瑞郎 1.2222 1.2265 -0.35 -0.40 1.2271
欧元/英镑 0.8248 0.8244 +0.05 -0.59 0.8297
新西兰元/美元 0.8211 0.8254 -0.52 +0.06 0.8206
美元/挪威克朗 6.1644 6.1223 +0.69 +1.62 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4211 8.3731 +0.57 +0.99 8.3387
美元/瑞典克朗 6.4490 6.4168 +0.50 +0.19 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.8222 8.7727 +0.56 -0.28 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(