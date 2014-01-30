《全球汇市》美元攀升，受美国GDP数据强劲及股市大涨带动

* 美国第四季经济稳步成长，支撑美元
* 美国股市反弹提振美元吸引力
* 欧元兑美元势将录得三个月表现最差的一天
* 央行升息后，新兴市场回稳
路透纽约1月30日 - 美元兑一篮子主要货币周四上涨，此前数据显示全球最大经济体第四季经济稳健成长，这激活了美元的吸引力。
美元指数 势将录得四周最大单日升幅。
美国公布第四季国内生产总值(GDP)成长年率初值为3.2%，符合分析师预估，第三季为成长4.1%，2013年为成长1.9%。
美国经济小幅成长的消息扶助引发美股反弹，令美元买盘增加。在过去一周，美股遭抛售，因受到对新兴市场动荡的忧虑拖累。
GDP数据也巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在未来几个月继续缩减货币刺激措施的认知，这会推高美国公债收益率，令美元更具吸引力。
不过分析师表示，近期土耳其、阿根廷和南非的政治紧张局势和汇市忧虑限制了美元升势，一些交易商青睐日圆和瑞郎。
土耳其里拉 和南非兰特 在纽约汇市反弹，此前在亚洲时段受美联储进一步缩减购债影响，遭遇抛售。美联储刺激计划释出的数以十亿计的美元资金涌入了土耳其、南非等其他快速成长的经济体。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。
路透访查的17家美国一级市场交易商都预计美联储将在3月进一步缩减每月购债规模100亿美元。
在土耳其和南非上调利率，试图重振投资人信心后，土耳其里拉和南非兰特回稳。
美元指数 升0.8%，报81.111，盘中触及一周高位。
美股标普500指数 收高1.13%，Nasdaq指数 大涨1.77%。
欧元兑美元 跌0.8%，报1.3551美元，势将创下三个月最大单日跌幅。
美元兑日圆 升0.5%，报102.75日圆，较周一所创的七周低点反弹了约0.8%。
美元兑瑞郎 升1.0%，报0.9030瑞郎，此前触及一周最高位。
数据显示德国本月通胀没有像分析师预计的升温，这令市场愈发预计欧洲央行可能不得不采取进一步措施刺激欧元区经济。这是欧元兑日圆和美元走软的原因之一。
欧元兑日圆 跌0.4%，报139.18日圆，盘中触及138.85日圆的12月初来最低。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)