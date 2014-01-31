《全球汇市》欧元因通胀回落而下跌，美元本月表现为5月来最好

* 疲弱的欧元区通胀数据引发对欧洲央行将进一步行动的观点

* 美元指数创下八个月来最大单月涨幅

* 日圆是新兴市场动荡下1月表现居冠的G7货币

* 加拿大挫至四年半低位，因成长迟滞

路透纽约1月31日 - 欧元周五下跌，因疲弱的欧元区通胀数据令市场重新忧虑欧洲央行将可能采取行动抗击通缩，而颇为良好的数据支撑美元1月表现创5月来最佳。

持续忧虑新兴市场问题扩散，支撑对避险的日圆买盘，日圆1月势将成为表现最好的七国集团(G7)货币。

“欧元的焦点是欧洲央行下周将可能采取政策行动，”多伦多道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne说。

周五公布的欧元区1月通胀意外回落至0.7%，分析师原本预计为0.9%。

通胀回落，可能促使欧洲央行在下周举行的政策会议上决定进一步放宽政策，从而继续推动脆弱的经济复苏，抗击可能拖累经济多年的通缩。

欧元兑美元 跌0.4%，报1.3498美元，此前触及11月底来最低水平。

欧元兑日圆 也跌至两个月低点，最新跌0.8%，报138.14日圆。

在1月，欧元兑美元下挫1.8%，创下11个月来最大单月跌幅，欧元兑日圆劲下跌4.8%，为2012年7月来最大月度跌幅。

成交清淡，因大部份亚洲市场在放春节假期。

风险厌恶人气推低商品相关货币，加元挫至四年半低位。加元兑美元 最新跌0.3%，报1.1126加元，因加拿大11月GDP数据弱于预期。

欧元和土耳其里拉 及南非兰特 等新兴市场货币本周被大举抛售，令日圆得益，美元兑日圆 周五下滑0.3%，报102.35日圆，高于稍早触及的101.78低位。

日本核心消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.3%，为五年来最高，也提振日圆。

**美元1月表现强劲**

美元指数 升0.26%，至81.25，上日公布的美国第四季GDP数据强劲，继续为美元助力，该数据重燃投资人的希望，他们期望全球整体经济将可摆脱新兴市场动荡的影响。

美元指数在1月攀升1.3%，为5月来最大月度涨幅。

周五公布的美国消费支出，芝加哥制造业和消费者信心数据巩固对美国经济经受得住新兴市场动荡和美联储缩减购债的冲击的认知。

美元短期可能进一步上升，因交易商预期，1月非农就业数据将改善，脱离12月极度疲弱的水平。

“在下周非农就业数据公布前，美元应该倾向上行，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。

RBC Capital的G10外汇策略师Adam Cole说，新兴市场央行可能买回美元。

美联储周四稍晚公布的数据显示，一些外国央行卖出其持有的美债，且在公开市场买入本币，试图稳定汇率，避免在新兴市场动荡中受到进一步拖累。