《全球汇市》欧元因通胀回落而下跌，美元本月表现为5月来最好

标题新闻：美国称伊朗遵守了核协议，但要求评估解除对伊朗的制裁是否符合美国国家安全利益
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* 疲弱的欧元区通胀数据引发对欧洲央行将进一步行动的观点
* 美元指数创下八个月来最大单月涨幅
* 日圆是新兴市场动荡下1月表现居冠的G7货币
* 加拿大挫至四年半低位，因成长迟滞
路透纽约1月31日 - 欧元周五下跌，因疲弱的欧元区通胀数据令市场重新忧虑欧洲央行将可能采取行动抗击通缩，而颇为良好的数据支撑美元1月表现创5月来最佳。
持续忧虑新兴市场问题扩散，支撑对避险的日圆买盘，日圆1月势将成为表现最好的七国集团(G7)货币。
“欧元的焦点是欧洲央行下周将可能采取政策行动，”多伦多道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne说。
周五公布的欧元区1月通胀意外回落至0.7%，分析师原本预计为0.9%。
通胀回落，可能促使欧洲央行在下周举行的政策会议上决定进一步放宽政策，从而继续推动脆弱的经济复苏，抗击可能拖累经济多年的通缩。
欧元兑美元 跌0.4%，报1.3498美元，此前触及11月底来最低水平。
欧元兑日圆 也跌至两个月低点，最新跌0.8%，报138.14日圆。
在1月，欧元兑美元下挫1.8%，创下11个月来最大单月跌幅，欧元兑日圆劲下跌4.8%，为2012年7月来最大月度跌幅。
成交清淡，因大部份亚洲市场在放春节假期。
风险厌恶人气推低商品相关货币，加元挫至四年半低位。加元兑美元 最新跌0.3%，报1.1126加元，因加拿大11月GDP数据弱于预期。
欧元和土耳其里拉 及南非兰特 等新兴市场货币本周被大举抛售，令日圆得益，美元兑日圆 周五下滑0.3%，报102.35日圆，高于稍早触及的101.78低位。
日本核心消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.3%，为五年来最高，也提振日圆。
**美元1月表现强劲**
美元指数 升0.26%，至81.25，上日公布的美国第四季GDP数据强劲，继续为美元助力，该数据重燃投资人的希望，他们期望全球整体经济将可摆脱新兴市场动荡的影响。
美元指数在1月攀升1.3%，为5月来最大月度涨幅。
周五公布的美国消费支出，芝加哥制造业和消费者信心数据巩固对美国经济经受得住新兴市场动荡和美联储缩减购债的冲击的认知。
美元短期可能进一步上升，因交易商预期，1月非农就业数据将改善，脱离12月极度疲弱的水平。
“在下周非农就业数据公布前，美元应该倾向上行，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。
RBC Capital的G10外汇策略师Adam Cole说，新兴市场央行可能买回美元。
美联储周四稍晚公布的数据显示，一些外国央行卖出其持有的美债，且在公开市场买入本币，试图稳定汇率，避免在新兴市场动荡中受到进一步拖累。
美联储数据显示，截至周三一周，外国存放在美联储的所持诸如公债，抵押贷款支持证券和机构债等整体债券头寸减少207.7亿美元，至3.325万亿美元，减持的公债规模为206.6亿美元，以上两项降幅均为6月来最大。(完)
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* 日股日经指数涨0.2%，沪综指跌1.47%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报2.18%
路透台北4月19日 - 台湾股市周三收跌逾1%，创逾一个月新低。分析师表示，受美股下 跌及今天期货指数结算，外资顺势压低结算冲击，终场指数跌破9,700点大关，并失守9,698 .2点季线支撑；因短中期均线接连失守，短线走势偏弱。 台湾加权股价指数 收跌1.09%,至9,639.94点；创3月10日收盘9,627.89点以来新 低。今日成交初值 为873.78亿台币，上交易日修正后为741.33亿。 〞今天亚洲股市都下跌，全球股市走势偏弱，美国道琼都破季线支撑了，各国股市都往 季线靠拢。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。 他并称，台股今天正式跌破季线，代表近期多头信心受到明显冲击，短线大盘有机会续 呈转弱格局。 日盛投顾分析师钟国忠则认为，全球股市大都走跌，且今天是台指期结算，外资顺势压 低结算，料明日卖压有望减缓；短线观察重点在明、后两天成交量是否进一步萎缩。 〞明、后天成交量如果没有低于昨天的741亿台币，代表这里应该是近期低点支撑。〞他 说。