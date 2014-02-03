《全球汇市》美元大跌，因美国经济数据疲弱及新兴市场忧虑

* 美元兑日圆触及两个月低点，跌穿100日移动均线切入位

* 欧元兑美元从两个月低点反弹

* 对欧元区将实施量化宽松政策的预期升温

* 全球股市大跌引发避险买盘

路透纽约2月3日 - 美元兑避险日圆周一跌至两个月低点，因投资人持续担心新兴市场的麻烦，且因美国制造业数据意外疲弱引发对美国经济成长的担忧。

全球股市大跌以及新兴市场货币下挫令低风险货币以及包括对美国公债和德债等资产的需求增加。

分析师表示，美国经济成长放缓的最新迹象令美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不再进一步缩减购债的押注增加。

美联储上周投票决定缩减每月购债规模100亿美元，至650亿美元，12月美联储已缩减了100亿美元。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，1月制造业增速大幅放缓，新订单指数降幅为33年来最大，令制造业指数跌至八个月低位。

“市场原本指望制造业报告强劲，但被泼了冷水，1月ISM制造业指数降至51.3，显示这一领军的产业远逊预期，美元随之走软。”WorldWideMarkets Online Trading首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

美股也受到制造业数据拖累下挫，标普500指数 重挫2.3%。美元兑日圆 跌1.1%，报100.90日圆，为11月22日来首次跌穿101日圆，且刺穿100日移动均线切入位，预示短期内可能进一步下滑。

美元指数 跌0.3%，报81.042，回吐上周五的升幅。

上周五晚发布的数据显示，投机商减少美元多头押注至逾两个月最低水准。

欧元兑美元也因应美国制造业数据令人失望而从两个月低点反弹，稍早因市场对欧洲央行本周四开会时可能采取积极措施应对通缩的预期升温，欧元兑美元一度下滑。

由于欧洲央行的主要利率已经处于0.25%的纪录低点，一些分析师预计欧洲央行将开始购买主权债以放宽货币市场状况，以避免物价下滑循环拖累经济数年，此举类似于美联储的量化宽松政策。

“真正构成威胁的是通缩，”摩根士丹利全球汇市策略部门主管Hans Redeker表示，“欧元保值的难度将非常大。”

上周五公布的欧元区1月通胀意外回落至0.7%，分析师原本预计为0.9%。

稍早，因臆测欧洲央行采取行动，欧元兑美元下滑，触及11月底来最低水准，之后反弹，纽约尾盘，欧元兑美元 升0.3%，报1.3524美元，盘中低见1.3475美元。

欧元兑日圆 跌至两个多月低点136.32日圆，欧元兑瑞郎 跌至逾六周低点1.2187瑞郎。

**日圆大涨**

近几日新兴市场货币大跌，带动日圆普遍走强，提振日圆在2013年大跌后重现生机。

分析师预计在周五美国公布1月非农就业报告前日圆兑美元的短期支撑位放在101日圆，如果守不住该水准，美元可能下探100日圆。

在上周五亚洲进入春节假期后，市场成交仍迟滞，投资人等待美国非农就业报告以判断美联储是否将进一步缩减购债。12月的就业增长意外疲弱，分析师淡化称是因冬季恶劣天气造成。

如果美联储继续缩减购债，将可能鼓励投资人将资金从新兴市场中撤往美国债市。

在近期受压的新兴市场货币中，俄罗斯卢布 守在近五年低点附近，纽约尾盘报35.44卢布。