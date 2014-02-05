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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 17:22 BJT

《全球汇市》日圆朝近期高位迈进，受益于股市疲弱

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3510 1.3518 -0.06 -1.71 1.3745

美元/日圆 101.33 101.64 -0.30 -3.77 105.30

欧元/日圆 136.92 137.40 -0.35 -5.33 144.63

美元/瑞郎 0.9045 0.9036 +0.10 +1.31 0.8928

英镑/美元 1.6297 1.6324 -0.17 -1.56 1.6556

美元/加元 1.1064 1.1081 -0.15 +4.18 1.0620

澳元/美元 0.8910 0.8924 -0.16 -0.03 0.8913

新西兰元/美元 0.8205 0.8239 -0.41 -0.01 0.8206

欧元/瑞郎 1.2222 1.2216 +0.05 -0.40 1.2271

欧元/英镑 0.8289 0.8283 +0.07 -0.10 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8259 8.8118 +0.16 -0.24 8.8474

美元/挪威克朗 6.2832 6.2818 +0.02 +3.58 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/于春红/李春喜; 审校 蔡美珍/田建华/于春红)
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