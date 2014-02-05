更新版 -《全球汇市》日圆受避险买盘带动上涨，受益于股市疲弱

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增文末表格)
* 日圆兑美元和欧元朝11周高位迈进
* 美国服务业扩张速度略有加快-ISM
* 美国1月民间就业增长略低于预期-ADP
* 市场焦点转向周四欧洲央行政策会议
路透纽约2月5日 - 日圆周三上涨，对美元和欧元朝近期所及两个月高位迈进，因股市走势疲软，且对新兴市场和全球经济成长的担忧犹存，促使投资者追捧避险货币。
美元兑欧元小跌，因交易商静待周四欧洲央行货币政策会议结果，以及是否政策制定者会考虑更多刺激措施帮助仍脆弱的欧元区经济。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国1月民间就业人数增加17.5万人，略低于分析师预期。数据支撑对日圆的避险需求。
这一略低于预期的就业市场指标令市场担心周五的1月非农就业报告可能也逊于预期，这会令美元和股市的卖压加重。
最新的ADP数据“略微令人失望，但不足以左右汇市。”Westpac Banking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示。
美国供应管理协会(ISM)公布的服务业报告令人鼓舞，显示1月扩张速度较预期快，日圆兑美元的升势受限。
在ISM服务业报告公布后，美元兑日圆一度缩减大部分跌幅。稍早在ADP数据公布后，美元兑日圆曾下挫0.85%。纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.3%，报101.37日圆。
欧元兑日圆 跌0.2%，报137.16日圆，日低为136.51日圆。
周二美元和欧元兑日圆都跌至11周低点，分别在100.755日圆和136.25日圆。
美元指数 走势震荡，尾盘跌0.1%，报81.044，盘中在80.898-81.240之间波动。
反映投资人紧张程度的美元/日圆和欧元/日圆隐含波动率仍处于高位。一周美元/日圆隐含波动 报11.3%，一周前为约8%。
美股恢复近期跌势，标普500指数 收低0.2%，年初迄今跌幅达到5%。
**关注欧洲央行会议**
欧元兑美元 小涨至1.3534美元，守在周一所创的两个月低点约1.3477美元之上，因投资人谨慎认为欧洲央行可能在周四的政策评论中发表对通胀更为温和的观点。
由于欧元区通胀远低于欧洲央行目标，且有通缩的风险，欧洲央行有放宽政策的压力。但也有可能欧洲央行按兵不动，这可能令欧元反弹。
周三欧元区公布的12月零售销售数据疲弱，综合PMI终值也不及预期，助燃了对欧洲央行可能动用类似于美联储的购债计划预期。
“所有人都在看是否欧洲央行会改变政策，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。
尽管欧元区在控制了较弱国家债务问题后已经稳定了金融体系，但要重回经济持续成长的道路仍有困难。
“欧洲央行宁愿在事态进一步恶化前做好准备。政策制定者可能在为欧元区艰难复苏争取时间。”Schlossberg表示。(完)
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3532 1.3518 +0.10 -1.55 1.3745
美元/日圆 101.43 101.64 -0.21 -3.68 105.30
欧元/日圆 137.25 137.40 -0.11 -5.10 144.63
美元/瑞郎 0.9030 0.9036 -0.07 +1.14 0.8928
英镑/美元 1.6308 1.6324 -0.10 -1.50 1.6556
美元/加元 1.1082 1.1081 +0.01 +4.35 1.0620
澳元/美元 0.8904 0.8924 -0.22 -0.10 0.8913
欧元/瑞郎 1.2230 1.2216 +0.11 -0.33 1.2271
欧元/英镑 0.8294 0.8283 +0.13 -0.04 0.8297
新西兰元/美元 0.8211 0.8239 -0.34 +0.06 0.8206
美元/挪威克朗 6.2294 6.2818 -0.83 +2.69 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4310 8.4910 -0.71 +1.11 8.3387
美元/瑞典克朗 6.5234 6.5182 +0.08 +1.35 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.8289 8.8118 +0.19 -0.21 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申