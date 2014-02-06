《全球汇市》欧洲央行总裁德拉吉称欧元区没有出现通缩，欧元应声上扬

* 欧元因德拉吉否认通缩，政策行动预期被推迟而上扬

* 澳元得益于强劲的零售销售数据

* 美国上周初请失业金人数降幅大于预期

路透纽约2月6日 - 欧元周四上扬，之前欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区没有通缩问题。欧洲央行今日维持利率不变，并等待更多数据才采取行动。

欧洲央行维持主要货币政策立场在0.25%不变并未马上引发空头回补升势，今日欧元兑美元、日圆和英镑攀升。

“事实上，德拉吉称没有通缩问题后欧元才开始上涨，因当你否认通缩，那么你不会很快放宽政策。”法国兴业银行(Societe Generale)高级汇市策略师Sebastian Galy表示。

市场原本基本上是押注欧洲央行很快会采取行动的，要么是降息，要么是德拉吉强烈暗示降息前景。但这两样都没有发生，引发欧元空头回补升势。根据EBS数据，欧元兑美元 触及一周高位1.3619，之后回落至1.35865，当日仍升0.40%。周一欧元兑美元触及两个月低点。

美国上周初请失业金人数降幅低于预期未能扶助提振美元。美国12月贸易赤字扩大至387亿美元，因出口下滑进口增加。

尽管美国数据良莠不齐，但欧洲央行决定在行动前等待更多经济数据的决定令投资人对欧元区经济复苏产生疑虑。

欧元区1月通胀降至0.7%，周三公布的零售销售也令人失望，但最近的企业信心调查则更为乐观，为欧洲央行调整政策提供了一些空间。

“德拉吉花时间解释为什么欧洲央行不采取行动。他强调的一件事是有关3月欧洲央行新的经济预估。他没有承诺放宽政策。如果他做了，我会感到意外。但他表示如果下一份通胀数据同1月类似，对进一步放宽政策持开放态度。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“交叉盘来看，今年余下时间都会是相对息差题材。我们看好作空欧元兑其他欧洲货币。欧洲的利率将保持低位，而英国，挪威和瑞典的利率将上调。”他补充道。

欧元兑英镑 升至五周高位0.83505英镑，之后回落至0.83250英镑，升0.325%。欧元兑日圆 攀升1.15%，报138.81日圆，美元兑日圆 升0.68%，报102.12日圆。

**澳元走强**

澳元兑美元本周已经跳涨逾2%，因澳洲央行放弃了降息倾向，并且淡化了长期以来要求澳元贬值的呼吁。

该立场终止了澳元数月以来的跌势。据一些交易员称，数家银行在欧洲央行会议决策公布前做多澳元兑欧元。

投资人将澳元兑美元进一步推高0.63%，报0.8960美元。