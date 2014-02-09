重温稿-《全球汇市》美元下滑，美国1月非农就业报告远逊预期

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美元下滑，美国1月非农就业报告远逊预期
* 德国反对欧洲央行购债计划对欧元影响短暂
* 德国宪法法院亦为接受该计划留出余地
* 加拿大就业数据优于预期，推高加元
路透纽约2月7日 - 美元周五下滑，此前美国公布的1月非农就业报告远逊预期，令局势模糊，但预计不太可能打乱美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激经济措施的计划。
美国公布1月非农就业岗位仅增加11.3万，远低于预估的18.5万后，美元一度大跌，但报告中有亮点，即适龄美国人就业参与度增加。
在美元大落大起后，美元在交易日随后的表现就像是漏了气的气球一样，慢慢失去了力道。
一策略师认为美元下挫是因市场认为下周新任美联储主席叶伦在国会作证时对通胀的态度将更为温和，因恶劣天气影响数据，美联储将维持宽松货币政策。
美银美林全球利率和汇市研究部门主管David Woo认为这是对数据、叶伦以及美元走软的误读。
他认为市场对今日数据的解读过于悲观，因此市场对美联储可能不会在3月缩减购债的预期也可能过于乐观。
欧元兑美元 收盘接近日内区间高端，升0.331%，报1.36350美元，稍早在电子交易平台EBS从日高1.36490美元回落。
Wells Fargo Securities汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示，随着市场消化了数据，展望3月中的下一次美联储会议，“要美联储偏离目前的缩减购债进程的门槛很高。”
就业报告显示连续第二个月非农就业岗位增长疲弱，尽管失业率由6.7%降至6.6%。
盘中稍早抑制欧元升势的因素最终被美国数据所盖过。德国宪法法院周五表示，已经决定将对欧洲央行(ECB)“无限制债券购买计划”的诉讼提交给欧洲法院。
德国宪法法院称，法院认为“有重大理由认为此计划超越欧洲央行货币政策权限，因此侵害成员国权力，且此计划违反了不能为预算进行货币融资的禁令。”
欧洲央行承诺购买债券，但从未行动，不过却被广泛认为对制止市场攻击意大利和西班牙有功。
欧元兑日圆 升0.50%，报139.45日圆。美元兑日圆 也上涨，在稍早因就业报告下滑后重拾升势，纽约尾盘升0.19%，报102.28日圆。
加拿大公布1月就业增至强于预期，同美国就业报告形成鲜明对比。
美元兑加元 跌0.27%，报1.1038加元，稍早低见1.0964加元的两周半低点。
英镑兑美元 扩大升势，涨0.56%，报1.6412美元，为一周最高水准。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3633 1.3588 +0.33 -0.81 1.3745
美元/日圆 102.33 102.08 +0.24 -2.82 105.30
欧元/日圆 139.57 138.75 +0.59 -3.50 144.63
美元/瑞郎 0.8976 0.9009 -0.37 +0.54 0.8928
英镑/美元 1.6409 1.6320 +0.55 -0.89 1.6556
美元/加元 1.1031 1.1068 -0.33 +3.87 1.0620
澳元/美元 0.8955 0.8954 +0.01 +0.47 0.8913
欧元/瑞郎 1.2243 1.2244 -0.01 -0.23 1.2271
欧元/英镑 0.8307 0.8326 -0.23 +0.12 0.8297
新西兰元/美元 0.8290 0.8244 +0.56 +1.02 0.8206
美元/挪威克朗 6.1735 6.2125 -0.63 +1.77 6.0663
欧元/挪威克朗 8.4181 8.4447 -0.31 +0.95 8.3387
美元/瑞典克朗 6.4833 6.5029 -0.30 +0.72 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.8392 8.8380 +0.01 -0.09 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。