《全球汇市》美元持稳，交易商静待叶伦听证会

* 美联储新任主席叶伦本周稍后将在国会参加听证会

* 策略师认为在叶伦讲话前市场将窄幅波动

路透纽约2月10日 - 美元周一窄幅波动，兑主要货币持稳，交易商静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦对经济和政策的最新观点。

上周接替贝南克出任美联储主席的叶伦被认为是美联储当前异常宽松货币政策的建筑师，他将在周二和周四首次作为美联储主席出席国会听证会。

“在叶伦讲话前不会有大的行情，”WorldWideMarkets Online Trading首席市场策略师Joseph Trevisani表示，“她有激怒市场的潜力，我认为她不会，但可以。”

美元指数 微跌0.02%，报80.671，稍早触及约一周半最低。

美元兑日圆 小跌0.15%，报102.22日圆，日低报101.99日圆。上周五，美元兑日圆走势震荡，最终小涨0.2%。

欧元兑美元 升0.06%，报1.3643美元，欧元兑日圆 跌0.115%，报139.45日圆。

尽管分析师预计美国国会议员会向叶伦提出关于货币政策、银行监管以及其他可能影响市场的问题，但他们认为叶伦的回答不会影响美联储将维持短期利率在近零水准一段长时间以支撑经济的预期。

也没有分析师预计叶伦的讲话会压制对美联储将撤走大规模购债刺激措施的预期，尽管上周五公布的1月非农就业岗位增幅仅11.3万，远低于分析师预估的18.5万。

美联储已经将第三套量化宽松政策削减两次，至2月份的每月650亿美元，华尔街普遍预计美联储在3月会议上还将缩减100亿美元。

“市场走势没有显示出预计会有政策改变。我不确定会有什么新的东西。”HSBC Bank USA的G10汇市交易部门主管Bob Lynch表示。

周一，拉美货币走软，因交易商修正过度升势，但在叶伦作证前成交清淡。

巴西雷亚尔兑美元 结束四日连升，跌1.13%，回吐前两个交易日的升幅。墨西哥披索 和智利披索兑美元 也小幅下滑。(完)

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