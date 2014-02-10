更新版1-《全球汇市》美元持稳，交易商静待叶伦听证会

(新增文末报价表格)

* 美联储新任主席叶伦本周将在国会参加听证会

* 策略师认为在叶伦讲话前市场将窄幅波动

路透纽约2月10日 - 美元周一窄幅波动，兑主要货币持稳，交易商静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦对经济和政策的最新看法。

上周接替贝南克出任美联储主席的叶伦被认为是美联储当前超宽松货币政策的设计师之一，她将在周二和周四首次作为美联储主席出席国会听证会。

“在叶伦讲话前不会有大的行情，”WorldWideMarkets Online Trading首席市场策略师Joseph Trevisani表示，“她有搅动市场的潜力。我认为她不会这样做，但她能做到。”

美元指数 微跌0.02%，报80.671，稍早触及约一周半最低。

美元兑日圆 小跌0.15%，报102.22日圆，日低报101.99日圆。上周五，美元兑日圆走势震荡，最终小涨0.2%。

欧元兑美元 升0.06%，报1.3643美元，欧元兑日圆 跌0.115%，报139.45日圆。

尽管分析师预计美国国会议员会向叶伦提出关于货币政策、银行监管以及其他可能影响市场的问题，但他们认为叶伦的回答不会改变市场预期，即美联储将维持短期利率在近零水准一段长时间以支撑经济。

分析师亦预计，叶伦的讲话不会影响市场对美联储将撤走大规模购债刺激措施的预期，尽管上周五公布的1月非农就业岗位增幅仅有11.3万，远低于分析师预估的18.5万。

美联储已经将第三套量化宽松政策削减两次，至2月份的每月650亿美元，华尔街普遍预计美联储在3月会议上还将缩减100亿美元。

“市场走势没有显示出预计会有政策改变。我不确定会有什么新的东西。”HSBC Bank USA的G10汇市交易部门主管Bob Lynch表示。

周一，拉美货币走软，因交易商修正过度升势，但在叶伦作证前成交清淡。

巴西雷亚尔兑美元 结束四日连升，跌1.13%，回吐前两个交易日的升幅。墨西哥披索 和智利披索兑美元 也小幅下滑。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3644 1.3633 +0.08 -0.73 1.3745

美元/日圆 102.24 102.33 -0.09 -2.91 105.30

欧元/日圆 139.54 139.57 -0.02 -3.52 144.63

美元/瑞郎 0.8969 0.8976 -0.08 +0.46 0.8928

英镑/美元 1.6400 1.6409 -0.05 -0.94 1.6556

美元/加元 1.1054 1.1031 +0.21 +4.09 1.0620

澳元/美元 0.8946 0.8955 -0.10 +0.37 0.8913

欧元/瑞郎 1.2237 1.2243 -0.05 -0.28 1.2271

欧元/英镑 0.8319 0.8307 +0.14 +0.27 0.8297

新西兰元/美元 0.8266 0.8290 -0.29 +0.73 0.8206

美元/挪威克朗 6.1263 6.1735 -0.76 +0.99 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3609 8.4181 -0.68 +0.27 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4788 6.4833 -0.07 +0.65 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8466 8.8392 +0.08 -0.01 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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