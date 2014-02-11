《全球汇市》叶伦发表证词前美元触及两周低点，澳元持坚

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3673 1.3644 +0.21 -0.52 1.3745
美元/日圆 102.28 102.24 +0.04 -2.87 105.30
欧元/日圆 139.87 139.54 +0.24 -3.29 144.63
美元/瑞郎 0.8951 0.8969 -0.20 +0.26 0.8928
英镑/美元 1.6409 1.6400 +0.05 -0.89 1.6556
美元/加元 1.1068 1.1054 +0.13 +4.22 1.0620
澳元/美元 0.9037 0.8946 +1.02 +1.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8317 0.8266 +0.62 +1.35 0.8206
欧元/瑞郎 1.2240 1.2237 +0.02 -0.25 1.2271
欧元/英镑 0.8330 0.8319 +0.13 +0.40 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8163 8.8466 -0.34 -0.35 8.8474
美元/挪威克朗 6.1201 6.1263 -0.10 +0.89 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862