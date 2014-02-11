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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 17:15 BJT

《全球汇市》叶伦发表证词前美元触及两周低点，澳元持坚

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3673 1.3644 +0.21 -0.52 1.3745

美元/日圆 102.28 102.24 +0.04 -2.87 105.30

欧元/日圆 139.87 139.54 +0.24 -3.29 144.63

美元/瑞郎 0.8951 0.8969 -0.20 +0.26 0.8928

英镑/美元 1.6409 1.6400 +0.05 -0.89 1.6556

美元/加元 1.1068 1.1054 +0.13 +4.22 1.0620

澳元/美元 0.9037 0.8946 +1.02 +1.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8317 0.8266 +0.62 +1.35 0.8206

欧元/瑞郎 1.2240 1.2237 +0.02 -0.25 1.2271

欧元/英镑 0.8330 0.8319 +0.13 +0.40 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8163 8.8466 -0.34 -0.35 8.8474

美元/挪威克朗 6.1201 6.1263 -0.10 +0.89 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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