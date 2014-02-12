《全球汇市》中国贸易数据助澳元创一个月高位，美元持稳

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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“之所以澳元能够涨回这些水平，是因为投资者平仓，”Maeba表示，还称澳洲央行(RBA)仍可能最终口头压低澳元涨势。
美元兑日圆 跌0.15%至102.455日圆，不过仍高于前一日的盘中低点约102.08日圆。欧元兑日圆 跌0.2%至139.70日圆。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3634 1.3636 -0.01 -0.81 1.3745
美元/日圆 102.45 102.63 -0.18 -2.71 105.30
欧元/日圆 139.72 139.97 -0.18 -3.39 144.63
美元/瑞郎 0.8977 0.8982 -0.06 +0.55 0.8928
英镑/美元 1.6453 1.6448 +0.03 -0.62 1.6556
美元/加元 1.0988 1.1004 -0.15 +3.47 1.0620
澳元/美元 0.9058 0.9036 +0.24 +1.63 0.8913
新西兰元/美元 0.8357 0.8318 +0.47 +1.84 0.8206
欧元/瑞郎 1.2242 1.2248 -0.05 -0.24 1.2271
欧元/英镑 0.8284 0.8288 -0.05 -0.16 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.7763 8.7798 -0.04 -0.80 8.8474
美元/挪威克朗 6.1421 6.1243 +0.29 +1.25 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/石冠兰/许娜/杜明霞；审校 白云/于春红/王翔琼/艾茂林)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。