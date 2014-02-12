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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 17:05 BJT

《全球汇市》中国贸易数据助澳元创一个月高位，美元持稳

“之所以澳元能够涨回这些水平，是因为投资者平仓，”Maeba表示，还称澳洲央行(RBA)仍可能最终口头压低澳元涨势。

美元兑日圆 跌0.15%至102.455日圆，不过仍高于前一日的盘中低点约102.08日圆。欧元兑日圆 跌0.2%至139.70日圆。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3634 1.3636 -0.01 -0.81 1.3745

美元/日圆 102.45 102.63 -0.18 -2.71 105.30

欧元/日圆 139.72 139.97 -0.18 -3.39 144.63

美元/瑞郎 0.8977 0.8982 -0.06 +0.55 0.8928

英镑/美元 1.6453 1.6448 +0.03 -0.62 1.6556

美元/加元 1.0988 1.1004 -0.15 +3.47 1.0620

澳元/美元 0.9058 0.9036 +0.24 +1.63 0.8913

新西兰元/美元 0.8357 0.8318 +0.47 +1.84 0.8206

欧元/瑞郎 1.2242 1.2248 -0.05 -0.24 1.2271

欧元/英镑 0.8284 0.8288 -0.05 -0.16 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.7763 8.7798 -0.04 -0.80 8.8474

美元/挪威克朗 6.1421 6.1243 +0.29 +1.25 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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