《全球汇市》英镑兑美元升至两周高位，因英国央行暗示明年加息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 英国央行可能成为首家收紧货币政策的主要央行
* 欧元受欧洲央行执委科尔在路透峰会上的讲话拖累
* 美元第二日受到叶伦讲话提振
路透纽约2月12日 - 英镑兑美元周三升至两周高位，此前英国央行上调经济成长预估，并暗示英国可能在明年加息。
英国明年下半年加息的前景也促使投资人买入英镑兑欧元 、日圆 和瑞郎 等货币。
“今天英镑唱主角，”FX Analytics合伙人David Gilmore表示。
但美元也普涨，部分仍因美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦周二在国会听证会上没有暗示会放缓缩减大规模购债。
“这看上去像是美联储在缩减购债上不再取决于经济数据。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示，“市场原本预计她可能会对通胀更温和。”
Borthwick表示，像之前两次会议上每次缩减100亿美元购债规模一样，美联储稳步缩减量化宽松政策显示美国加息可能会提前，而不是推迟。美国加息会带动对美元的需求。
Borthwick称，欧元兑英镑大跌超过1%，兑美元也走软，部分还是因叶伦的讲话。
英镑兑美元 跳升至1.6587美元的两周高位，当日升0.8%，远高于英国央行表示可能在略多于一年的时间内开始加息前的1.6480美元。
“英国央行看来要成为首家升息的主要央行，早于新西兰央行。”ING首席汇市策略师Chris Turner表示，“我们预计在2015年2月升息，所以短期来看，英镑不错，特别是兑欧元。”
欧元兑美元 跌0.33%，报1.3592美元，欧元兑日圆 跌0.50%，报139.245日圆。
欧元也受到疲弱的经济数据以及欧洲央行执委科尔的讲话拖累。科尔在路透峰会上表示，欧洲央行“非常认真”的考虑负存款利率，该利率目前在零水准。
欧元区12月工业生产按月下滑0.7%，远大于预期的下滑0.3%，11月下修为增长1.6%。
欧元下挫扶助支撑美元指数 升0.06%，报80.699，高于两周低点80.448，日高报80.831。
盘中稍早，澳元和新西兰元兑美元触及一个月高位，因中国贸易数据强劲，对中国经济成长的担忧缓解，提振对较高风险资产的需求。
中国1月贸易表现优于预期，因进口增长创下六个月最高，这缓和了近期市场对全球第二大经济体正在放缓的忧虑。中国是澳洲最大的出口市场。
澳元兑美元 触及0.9068美元高位，为1月13日来首见，之后回落至0.9039美元，当日持平。
新西兰元兑美元 也在纽约尾盘回落，报0.8320美元，当日持稳，盘中触及0.8370美元一个月高位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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