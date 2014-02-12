更新版1-《全球汇市》英镑兑美元升至两周高位，因英国央行暗示明年加息

(新增文末报价表格)

* 英国央行可能成为首家收紧货币政策的主要央行

* 欧元受欧洲央行执委科尔在路透峰会上的讲话拖累

* 美元第二日受到叶伦讲话提振

路透纽约2月12日 - 英镑兑美元周三升至两周高位，此前英国央行上调经济成长预估，并暗示英国可能在明年加息。

英国明年下半年加息的前景也促使投资人买入英镑/卖出欧元 、日圆 和瑞郎 等货币。

“今天英镑唱主角，”FX Analytics合伙人David Gilmore表示。

但美元也普涨，部分仍因美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦周二在国会听证会上没有暗示会放缓缩减大规模购债。

“这看上去像是美联储在缩减购债上不再取决于经济数据。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示，“市场原本预计她可能会对通胀更温和。”

Borthwick表示，像之前两次会议上每次缩减100亿美元购债规模一样，美联储稳步缩减量化宽松政策显示美国加息可能会较早，而不是较迟。美国加息会带动对美元的需求。

Borthwick称，欧元兑英镑大跌超过1%，兑美元也走软，部分还是因叶伦的讲话。

英镑兑美元 跳升至1.6587美元的两周高位，当日升0.8%，远高于英国央行表示可能在略多于一年的时间内开始加息前的1.6480美元。

“除了新西兰央行，英国央行看来要成为首家升息的主要央行，”ING首席汇市策略师Chris Turner表示，“我们预计在2015年2月升息，所以短期来看，英镑不错，特别是兑欧元。”

欧元兑美元 跌0.33%，报1.3592美元，欧元兑日圆 跌0.50%，报139.245日圆。

欧元也受到疲弱的经济数据以及欧洲央行执委科尔的讲话拖累。科尔在路透峰会上表示，欧洲央行“非常认真”地考虑负存款利率，该利率目前在零水准。

欧元区12月工业生产按月下滑0.7%，远大于预期的下滑0.3%，11月下修为增长1.6%。

欧元下挫扶助支撑美元指数 升0.06%，报80.699，高于两周低点80.448，日高报80.831。

盘中稍早，澳元和新西兰元兑美元触及一个月高位，因中国贸易数据强劲，对中国经济成长的担忧缓解，提振对较高风险资产的需求。

中国1月贸易表现优于预期，进口增长创下六个月最高，这缓和了近期市场对全球第二大经济体正在放缓的忧虑。中国是澳洲最大的出口市场。

澳元兑美元 触及0.9068美元高位，为1月13日来首见，之后回落至0.9039美元，当日持平。

新西兰元兑美元 也在纽约尾盘回落，报0.8320美元，当日持稳，盘中触及0.8370美元一个月高位。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3592 1.3636 -0.32 -1.11 1.3745

美元/日圆 102.52 102.63 -0.11 -2.64 105.30

欧元/日圆 139.33 139.97 -0.46 -3.66 144.63

美元/瑞郎 0.9004 0.8982 +0.24 +0.85 0.8928

英镑/美元 1.6594 1.6448 +0.89 +0.23 1.6556

美元/加元 1.0999 1.1004 -0.05 +3.57 1.0620

澳元/美元 0.9024 0.9036 -0.13 +1.25 0.8913

欧元/瑞郎 1.2241 1.2248 -0.06 -0.24 1.2271

欧元/英镑 0.8191 0.8288 -1.17 -1.28 0.8297

新西兰元/美元 0.8318 0.8318 +0.00 +1.36 0.8206

美元/挪威克朗 6.1131 6.1243 -0.18 +0.77 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3110 8.3537 -0.51 -0.33 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4473 6.4363 +0.17 +0.16 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.7643 8.7798 -0.18 -0.94 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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