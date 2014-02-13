《全球汇市》意外疲弱的就业报告打击澳元下跌，欧元对跌势进行整理

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲

路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。