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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 11:10 BJT

《全球汇市》意外疲弱的就业报告打击澳元下跌，欧元对跌势进行整理

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3613 1.3592 +0.15 -0.96 1.3745

美元/日圆 102.30 102.52 -0.21 -2.85 105.30

欧元/日圆 139.26 139.35 -0.06 -3.78 144.73

美元/瑞郎 0.8982 0.9004 -0.24 +0.60 0.8928

英镑/美元 1.6617 1.6594 +0.14 +0.37 1.6556

美元/加元 1.1004 1.0999 +0.05 +3.62 1.0620

澳元/美元 0.8939 0.9024 -0.94 +0.29 0.8913

新西兰元/美元 0.8302 0.8318 -0.19 +1.17 0.8206

澳元/日圆 91.450 92.510 -1.15 -2.56 93.850

新西兰元/日圆 84.930 85.280 -0.41 -1.71 86.410

英镑/日圆 169.99 170.12 -0.08 -2.49 174.33

澳元/新西兰元 1.0760 1.0842 -0.76 -0.81 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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