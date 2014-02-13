《全球汇市》意外疲弱的就业报告打击澳元下跌，欧元对跌势进行整理

金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3613 1.3592 +0.15 -0.96 1.3745
美元/日圆 102.30 102.52 -0.21 -2.85 105.30
欧元/日圆 139.26 139.35 -0.06 -3.78 144.73
美元/瑞郎 0.8982 0.9004 -0.24 +0.60 0.8928
英镑/美元 1.6617 1.6594 +0.14 +0.37 1.6556
美元/加元 1.1004 1.0999 +0.05 +3.62 1.0620
澳元/美元 0.8939 0.9024 -0.94 +0.29 0.8913
新西兰元/美元 0.8302 0.8318 -0.19 +1.17 0.8206
澳元/日圆 91.450 92.510 -1.15 -2.56 93.850
新西兰元/日圆 84.930 85.280 -0.41 -1.71 86.410
英镑/日圆 169.99 170.12 -0.08 -2.49 174.33
澳元/新西兰元 1.0760 1.0842 -0.76 -0.81 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/洪曦/朱晓军/李春喜 审校 杜明霞/张明钧/田建华/石冠兰)
路透墨尔本4月17日 - 上海期交所期铝价格周一涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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