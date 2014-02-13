更新版1-《全球汇市》美元兑欧元触及两周低位，遭遇全面抛售

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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* 美元下挫，因零售销售疲弱引发经济忧虑
* 欧元，日圆，瑞郎和英镑表现亮丽
* 澳元下滑，因就业数据疲弱
路透纽约2月13日 - 美元兑欧元周四下跌至两周低位，兑其他主要货币也走软，因美国零售销售意外下滑，燃点对美国经济增长可能放缓的忧虑。
在弱于预期的零售销售数据公布后，欧元兑美元上涨，升至1月27日来最高的1.3692美元，之后缩减涨幅，纽约尾盘升0.6%，报1.3673美元。
“零售销售数据引发投资人出脱美元多头头寸，”RBC Capital Markets高级汇市策略师Greg Moore表示，他补充说，投资人越来越多的关注替代美元的货币，“有其他货币更安全。”
美国1月零售销售较前月下降0.4%，暗示经济增长放缓，且为连续第二个月下跌。一些分析师认为部份原因是受美国严寒天气影响。
在零售销售数据出炉前，上周另一份报告显示过去两个月美国就业岗位增长大幅放缓。
零售销售数据拖累美元指数。美元指数原本已下跌超过0.4%，在零售报告公布后一度跌至80.194低位，在纽约尾盘报80.333，下滑0.43%。
美元兑日圆 跌0.30%，报102.23日圆，盘中低见101.695日圆。美元兑瑞郎 跌0.75%，报0.8939瑞郎。
英镑兑美元触及约三年来最高，因美国数据疲弱，和英国央行上调经济预估形成对照。在纽约尾盘，英镑报1.6648美元。
很多银行在今年初押注美元兑其他主要货币上涨，因确信美国联邦储备理事会(美联储/FED)稳步缩减购债将推高美元利率和吸引资金。
不过，10年期美债收益率未能进一步接近3%，令许多交易商失望，主要货币市场走势徘徊。
“今日走势似乎主要是逼出昨日建立的部分头寸，”苏格兰皇家银行策略师Paul Robson说。
“美元的避险地位被蚕食，随着股市下跌，美元指数也小跌，”德国商业银行策略师Peter Kinsella说。
加拿大丰业银行外汇策略师Camilla Sutton表示，一些今年迄今回报最好的货币的表现和美国政策没有关系，如澳元，加元，土耳其里拉和挪威克朗。这些货币走强，大部份原因是央行政策或者是该国事件。
“我们预计第一季回报将继续受个别国家国内题材推动，”Sutton在评论中写道，”对央行而言，最重要的推动因素是通胀数据，这很可能也是对市场的主要刺激因素。”
澳元周四一度下跌约1%，因澳洲就业报告意外疲弱。纽约尾盘，澳元兑美元 收复大部份失地，报0.90美元，下跌0.42%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3679 1.3592 +0.64 -0.48 1.3745
美元/日圆 102.15 102.52 -0.36 -2.99 105.30
欧元/日圆 139.71 139.33 +0.27 -3.40 144.63
美元/瑞郎 0.8932 0.9004 -0.80 +0.04 0.8928
英镑/美元 1.6657 1.6594 +0.38 +0.61 1.6556
美元/加元 1.0972 1.0999 -0.25 +3.31 1.0620
澳元/美元 0.8977 0.9024 -0.52 +0.72 0.8913
欧元/瑞郎 1.2219 1.2241 -0.18 -0.42 1.2271
欧元/英镑 0.8210 0.8191 +0.23 -1.05 0.8297
新西兰元/美元 0.8340 0.8318 +0.26 +1.63 0.8206
美元/挪威克朗 6.1027 6.1131 -0.17 +0.60 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3497 8.3110 +0.47 +0.13 8.3387
美元/瑞典克朗 6.4590 6.4473 +0.18 +0.35 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.8356 8.7643 +0.81 -0.13 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8