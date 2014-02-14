《全球汇市》美元受数据疲弱打压，欧元兑美元升至三周高位

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
* 美国工业生产意外下滑
* 德国和法国GDP扶助欧元区数据超预期
* 澳元受中国CPI数据提振
路透纽约2月14日 - 欧元区经济成长数据优于预期扶助欧元兑美元周五升至近三周高位，美元连跌第二日，因对美国经济成长的担忧加重。
美元指数 跌至80.065的今年迄今底部，纽约尾盘报80.199，跌0.16%。
英镑贸易加权指数升至逾五年最高，受助于英镑兑美元 连续第四日大涨。纽约尾盘升0.5%，报1.6739美元。
美元兑日圆 跌0.28%，报101.87日圆，美元兑瑞郎 跌0.2%，报0.8918瑞郎。
Western Union Business Solutions分析师Joe Manimbo表示，美国经济数据受到北美严寒天气拖累，令许多投资人失望。
“在美国经济成长开始显露更有前途的可能前，美元可能有进一步下滑的风险。”Manimbo在评论中表示。
“美元今日表现不佳，”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman表示，“许多可能同涉及欧元的仓位调整有关。”
欧元兑美元徘徊在1.37美元水准，这是当日一目均衡云区的顶部，云区是技术分析师看重的支撑和阻力技术指标。收在该水准之上可能提供支撑，带动欧元进一步上涨。纽约尾盘，欧元兑美元报1.3699美元。
欧元兑美元 高见1.3715美元，此前德国公布第四季经济成长意外加快至0.4%；法国第四季经济增长亦高于预期，而且上修了第三季数据。
数据提升欧洲央行下个月愈发不可能采取对抗通缩行动的预期，并同美国公布的1月制造业产出录得四年半最大月度跌幅形成对比。
欧元区数据可能扶助打压欧洲央行下个月会议将降息的预期，上周欧洲央行总裁德拉吉表示在决定采取行动前需要更多信息。
“当你看到经济数据改善时，市场就会认为通缩的机率降低，德拉吉采取行动的机率也降低。”Rabobank高级汇市策略师Jane Foley表示。
她表示，预计欧洲央行下个月不会采取行动，因德拉吉将评估“至少几个月”的通胀数据。
澳洲就业数据意外疲弱，致使澳元兑美元周四下跌0.01美元，目前澳元成为了焦点。
不过，澳元周五持续反弹，兑美元 上涨0.6%至0.9033美元，得益于中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，大致符合预期。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0