《全球汇市》日圆下跌，此前日本央行宣布维持货币政策不变

欧元兑美元 日内上涨约0.1%至1.3715美元，距离周一所及的1月24日高点1.3723不远。
欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称，欧洲央行实施负存款负利率可能无法刺激贷款增加，还或许会带来负面心理影响。
欧元还受助于周五的数据。数据显示，德国和法国在第四季增速均略微高于预期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3713 1.3706 +0.05 -0.23 1.3745
美元/日圆 102.49 101.92 +0.56 -2.67 105.30
欧元/日圆 140.54 139.65 +0.64 -2.90 144.73
美元/瑞郎 0.8917 0.8914 +0.03 -0.12 0.8928
英镑/美元 1.6730 1.6713 +0.10 +1.05 1.6556
美元/加元 1.0953 1.0960 -0.06 +3.14 1.0620
澳元/美元 0.9053 0.9031 +0.24 +1.57 0.8913
新西兰元/美元 0.8348 0.8361 -0.16 +1.73 0.8206
澳元/日圆 92.780 92.020 +0.83 -1.14 93.850
新西兰元/日圆 85.550 85.250 +0.35 -1.00 86.410
英镑/日圆 171.47 170.28 +0.70 -1.64 174.33
澳元/新西兰元 1.0841 1.0790 +0.47 -0.06 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 田建华/朱晓军/高琦/石冠兰/杜明霞/张荻/白云/艾茂林)