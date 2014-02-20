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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 11:49 BJT

《全球汇市》美元下跌、澳元下挫，中国PMI表现不振冲击盘势

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3749 1.3732 +0.12 +0.03 1.3745

美元/日圆 102.00 102.31 -0.30 -3.13 105.30

欧元/日圆 140.21 140.49 -0.20 -3.12 144.73

美元/瑞郎 0.8873 0.8885 -0.14 -0.62 0.8928

英镑/美元 1.6670 1.6679 -0.05 +0.69 1.6556

美元/加元 1.1078 1.1076 +0.02 +4.31 1.0620

澳元/美元 0.8948 0.8997 -0.54 +0.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8258 0.8272 -0.17 +0.63 0.8206

澳元/日圆 91.240 92.050 -0.88 -2.78 93.850

新西兰元/日圆 84.230 84.630 -0.47 -2.52 86.410

英镑/日圆 170.00 170.63 -0.37 -2.48 174.33

澳元/新西兰元 1.0826 1.0870 -0.40 -0.20 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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