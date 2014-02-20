《全球汇市》美元下跌、澳元下挫，中国PMI表现不振冲击盘势

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3749 1.3732 +0.12 +0.03 1.3745
美元/日圆 102.00 102.31 -0.30 -3.13 105.30
欧元/日圆 140.21 140.49 -0.20 -3.12 144.73
美元/瑞郎 0.8873 0.8885 -0.14 -0.62 0.8928
英镑/美元 1.6670 1.6679 -0.05 +0.69 1.6556
美元/加元 1.1078 1.1076 +0.02 +4.31 1.0620
澳元/美元 0.8948 0.8997 -0.54 +0.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8258 0.8272 -0.17 +0.63 0.8206
澳元/日圆 91.240 92.050 -0.88 -2.78 93.850
新西兰元/日圆 84.230 84.630 -0.47 -2.52 86.410
英镑/日圆 170.00 170.63 -0.37 -2.48 174.33
澳元/新西兰元 1.0826 1.0870 -0.40 -0.20 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张明钧/许娜/张荻； 审校 艾茂林/孙茉莉)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。