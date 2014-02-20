版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 18:27 BJT

《全球汇市》欧元下跌，受法国疲弱PMI数据的拖累

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3697 1.3732 -0.25 -0.35 1.3745

美元/日圆 101.94 102.31 -0.36 -3.19 105.30

欧元/日圆 139.63 140.48 -0.61 -3.46 144.63

美元/瑞郎 0.8906 0.8885 +0.24 -0.25 0.8928

英镑/美元 1.6644 1.6679 -0.21 +0.53 1.6556

美元/加元 1.1070 1.1076 -0.05 +4.24 1.0620

澳元/美元 0.8973 0.8997 -0.27 +0.67 0.8913

新西兰元/美元 0.8282 0.8272 +0.12 +0.93 0.8206

欧元/瑞郎 1.2201 1.2203 -0.02 -0.57 1.2271

欧元/英镑 0.8228 0.8232 -0.05 -0.83 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9529 8.9420 +0.12 +1.19 8.8474

美元/挪威克朗 6.0984 6.0753 +0.38 +0.53 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋/侯向明/艾茂林/李春喜 审校 高琦/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐