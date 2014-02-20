《全球汇市》欧元下跌，受法国疲弱PMI数据的拖累

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3697 1.3732 -0.25 -0.35 1.3745
美元/日圆 101.94 102.31 -0.36 -3.19 105.30
欧元/日圆 139.63 140.48 -0.61 -3.46 144.63
美元/瑞郎 0.8906 0.8885 +0.24 -0.25 0.8928
英镑/美元 1.6644 1.6679 -0.21 +0.53 1.6556
美元/加元 1.1070 1.1076 -0.05 +4.24 1.0620
澳元/美元 0.8973 0.8997 -0.27 +0.67 0.8913
新西兰元/美元 0.8282 0.8272 +0.12 +0.93 0.8206
欧元/瑞郎 1.2201 1.2203 -0.02 -0.57 1.2271
欧元/英镑 0.8228 0.8232 -0.05 -0.83 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9529 8.9420 +0.12 +1.19 8.8474
美元/挪威克朗 6.0984 6.0753 +0.38 +0.53 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋/侯向明/艾茂林/李春喜 审校 高琦/白云)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。