《全球汇市》美元持稳，因美国数据表现良好而获支撑

“至少从美联储的观点来看，我认为围绕削减购债计划的所有讨论都表明，此计划不太可能脱离正轨，”他还称。
欧元兑美元 持稳于1.3718附近，守在周三高位约1.3773之下，后者是1月2日以来最高水准。
欧元周四受到部分令人失望的欧元区数据和调查报告拖累。欧元区2月Markit综合采购经理人指数(PMI)小跌至52.7，略低于1月创下的31个月高位52.9，也低于预估的53.1。
法国通胀数据远弱于预期，增强对欧元区通缩风险的担忧。法国制造业PMI低于预期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3716 1.3718 -0.01 -0.21 1.3745
美元/日圆 102.48 102.26 +0.22 -2.68 105.30
欧元/日圆 140.56 140.28 +0.20 -2.88 144.73
美元/瑞郎 0.8890 0.8895 -0.06 -0.43 0.8928
英镑/美元 1.6650 1.6650 +0.00 +0.57 1.6556
美元/加元 1.1120 1.1095 +0.23 +4.71 1.0620
澳元/美元 0.8987 0.9005 -0.20 +0.83 0.8913
新西兰元/美元 0.8300 0.8302 -0.02 +1.15 0.8206
澳元/日圆 92.100 92.090 +0.01 -1.86 93.850
新西兰元/日圆 85.070 84.900 +0.20 -1.55 86.410
英镑/日圆 170.63 170.26 +0.22 -2.12 174.33
澳元/新西兰元 1.0819 1.0842 -0.21 -0.27 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 徐文焰/许娜/艾茂林/王兴亚/张涛/孙茉莉/侯向明/龚芳)